Resmî Gazete’de yayımlanan “Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ” ile bankalar ve finansman şirketlerini ilgilendiren yeni oranlar duyuruldu.

TCMB’nin açıklamasına göre, finans kuruluşlarının yurt dışından sağladığı 1 yıldan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerindeki artışlara yıl sonuna kadar uygulanan yüzde 0 zorunlu karşılık avantajı uzatılmayacak.

Döviz Mevduatlarında Oranlar Düştü

Yeni düzenlemeyle birlikte döviz mevduat ve katılım fonlarında:

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda zorunlu karşılık oranı %32’den %30’a indirildi.

Daha uzun vadeli hesaplarda oran %26 olarak belirlendi.

Kıymetli Maden Hesaplarında Artış

Kıymetli maden depo hesapları için:

Vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda oran %28’den %30’a yükseltildi.

Daha uzun vadeli hesaplarda zorunlu karşılık oranı %26 olarak düzenlendi.

Diğer Yabancı Para Yükümlülüklerinde Sadeleşme

Diğer yabancı para yükümlülüklerinde sadeleşme kapsamında uzun vadelerde belirgin düşüşler yapıldı:

1 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde oran %21 olarak korunuyor. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalı İçeriği Görüntüle

2 yıla kadar vadeli yükümlülüklerde oran %16’dan %10’a indirildi.

3 yıla kadar vadeli vadelerde oran %11’den %8’e düşürüldü.

5 yıla kadar vadelerde oran %7’den %3’e çekildi.

5 yıldan uzun vadeli yükümlülüklerde zorunlu karşılık oranı %0 olarak belirlendi.

TCMB, yeni düzenlemelerin 16 Ocak 2026 itibarıyla tesis yükümlülüğü doğuracağını açıkladı.

Bu adım, yabancı para yükümlülüklerinin vade yapısında iyileşme hedefleyen sadeleşme sürecinin önemli bir aşaması olarak değerlendiriliyor. Ekonomistler, düzenlemenin finansal istikrarı destekleyebileceği ve bankaların uzun vadeli yabancı para borçlanmalarını teşvik edebileceği yorumunu yapıyor.