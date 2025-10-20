“Birleşeceğiz, Bütünleşeceğiz, Kucaklaşacağız”

Seçim galibiyetinin ardından Kızılbaş Parkı’nda düzenlenen zafer mitinginde binlerce vatandaş, KKTC ve Türkiye bayraklarıyla Erhürman’a destek verdi. “Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman” sloganlarının yankılandığı mitingde konuşan Erhürman, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı:

“Asla bölünmeyeceğiz, asla parçalanmayacağız. Bugünden itibaren tüm halkımızı kucaklayacağıma söz veriyorum. Zafer sarhoşluğuna kapılmadan, çocuklarımız için büyük bir mücadele vereceğiz.”

Erhürman: “Dış Politikada Türkiye ile İstişare İçinde Olacağız”

Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye ile ilişkilerin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Daha önceki dört cumhurbaşkanımızın yaptığı gibi biz de dış politikada ve Kıbrıs sorununda çalışmalarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da tebrikleri için teşekkür ediyorum.”

Seçim Sonuçları Açıklandı: Katılım Yüzde 64,87

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, 777 sandıkta oy sayımının tamamlandığını açıkladı.

Resmi olmayan sonuçlara göre:

Tufan Erhürman (CTP) : %62,76

Ersin Tatar (Bağımsız) : %35,81

Diğer 5 aday: %1’in altında oy aldı.

Toplam 141 bin 615 seçmenden 138 bin 839’unun oyu geçerli sayıldı.

KKTC Seçim Tarihinde Yeni Dönem

KKTC siyasetinde ilginç bir gelenek bu seçimle de bozulmadı. Ülke tarihinde Rauf Denktaş dışında hiçbir cumhurbaşkanı ikinci kez seçilemedi.

2005 yılından bu yana cumhurbaşkanlığı koltuğu, her dönem sağ ve sol blok arasında el değiştiriyor.