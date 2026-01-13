Kullanıcı tabanındaki genişleme ve işlem sıklığındaki artış, pazarın olgunlaşma sürecini sürdürdüğünü ortaya koydu. Özellikle dijital hediye kartları ve oyun içi satın alımlar, büyümenin ana itici unsurları oldu.
2025’te Oyun Alışverişlerinde Dikkat Çeken Artışlar
Oyunfor tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında oyun alışverişleri şu alanlarda önemli artışlar kaydetti:
-
Toplam oyun alışveriş hacmi, 2024’e göre %14 arttı
-
Toplam işlem adedi, yıllık bazda %21 yükseldi
-
Aktif kullanıcı sayısı, %16 büyüme gösterdi
-
Yeni kullanıcı kazanımı, bir önceki yıla göre %12 arttı
Platform Bazında Oyun Pazarı Performansı
PC Oyunları
-
En yüksek toplam alışveriş hacmine sahip platform oldu
-
Steam, MMORPG ve rekabetçi FPS oyunları büyümeyi destekledi
-
Yüksek sepet tutarlarıyla öne çıktı
Mobil Oyunlar
-
İşlem adedi açısından en dinamik platform olarak dikkat çekti
-
Mikro harcamalar ve sık yapılan satın alımlar büyümenin ana kaynağı oldu
-
Geniş kullanıcı tabanı sayesinde sürdürülebilir büyüme sağlandı
Konsol Oyunları
-
Daha sınırlı kullanıcı sayısına rağmen istikrarlı ve yüksek tutarlı işlemler üretti
-
PlayStation ve Xbox ekosistemleri, özellikle hediye kartı satışlarıyla öne çıktı
2025’te Oyun İçi Satın Alımlarda Zirveye Çıkan 10 Oyun
Oyunfor verilerine göre 2025 yılında oyun içi satışlarda live-service, rekabetçi ve uzun süreli oyuncu bağlılığı sunan yapımlar ön plana çıktı. En çok oyun içi satış yapılan oyunlar şöyle sıralandı:
-
Counter-Strike: Global Offensive
-
PUBG Mobile
-
Free Fire
-
Valorant
-
Honor of Kings
-
Call of Duty: Black Ops 7
-
Roblox
-
World of Warcraft
-
League of Legends
-
Metin2
En Çok Satışı Yapılan Hediye Kodları
2025 yılında kullanıcıların en çok tercih ettiği hediye kartları şu şekilde oldu:
-
Apple Store Hediye Kartı
-
Sony PlayStation Hediye Kartı
-
Steam Hediye Kartı
-
Xbox Hediye Kartı
-
Google Play Hediye Kartı
Oyun Alışverişlerinde Öne Çıkan Şehirler
Şehir bazlı dağılımda büyük metropoller açık ara öne çıktı. 2025 yılında en yüksek oyun alışveriş hacmine sahip ilk 5 il şu şekilde sıralandı:
-
İstanbul
-
Ankara
-
Antalya
-
İzmir
-
Bursa
Özellikle Antalya’nın listede üst sıralarda yer alması, dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.
Demografik Veriler: 30 Yaş Üstü Kullanıcılar Pazara Yön Veriyor
-
30 yaş üstü kullanıcıların payı, %52’den %62’ye yükselerek pazarın ana kitlesi haline geldi
-
Cinsiyet dağılımı: Erkek oyuncular %64, kadın oyuncular %36
2025 verileri, oyun sektöründe yalnızca gençlerin değil, daha geniş ve olgun bir kullanıcı kitlesinin de aktif rol aldığını ortaya koydu. Dijital hediye kartları ve oyun içi satın alımların önümüzdeki dönemde de büyümenin temel unsurları olmaya devam etmesi bekleniyor.