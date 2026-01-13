Kullanıcı tabanındaki genişleme ve işlem sıklığındaki artış, pazarın olgunlaşma sürecini sürdürdüğünü ortaya koydu. Özellikle dijital hediye kartları ve oyun içi satın alımlar, büyümenin ana itici unsurları oldu.

2025’te Oyun Alışverişlerinde Dikkat Çeken Artışlar

Oyunfor tarafından paylaşılan verilere göre 2025 yılında oyun alışverişleri şu alanlarda önemli artışlar kaydetti:

Toplam oyun alışveriş hacmi, 2024’e göre %14 arttı

Toplam işlem adedi, yıllık bazda %21 yükseldi

Aktif kullanıcı sayısı, %16 büyüme gösterdi

Yeni kullanıcı kazanımı, bir önceki yıla göre %12 arttı

Platform Bazında Oyun Pazarı Performansı

PC Oyunları

En yüksek toplam alışveriş hacmine sahip platform oldu

Steam, MMORPG ve rekabetçi FPS oyunları büyümeyi destekledi

Yüksek sepet tutarlarıyla öne çıktı

Mobil Oyunlar

İşlem adedi açısından en dinamik platform olarak dikkat çekti

Mikro harcamalar ve sık yapılan satın alımlar büyümenin ana kaynağı oldu

Geniş kullanıcı tabanı sayesinde sürdürülebilir büyüme sağlandı

Konsol Oyunları

Daha sınırlı kullanıcı sayısına rağmen istikrarlı ve yüksek tutarlı işlemler üretti

PlayStation ve Xbox ekosistemleri, özellikle hediye kartı satışlarıyla öne çıktı

2025’te Oyun İçi Satın Alımlarda Zirveye Çıkan 10 Oyun

Oyunfor verilerine göre 2025 yılında oyun içi satışlarda live-service, rekabetçi ve uzun süreli oyuncu bağlılığı sunan yapımlar ön plana çıktı. En çok oyun içi satış yapılan oyunlar şöyle sıralandı:

Counter-Strike: Global Offensive PUBG Mobile Free Fire Valorant Honor of Kings Call of Duty: Black Ops 7 Roblox World of Warcraft League of Legends Metin2

En Çok Satışı Yapılan Hediye Kodları

2025 yılında kullanıcıların en çok tercih ettiği hediye kartları şu şekilde oldu:

Apple Store Hediye Kartı

Sony PlayStation Hediye Kartı

Steam Hediye Kartı

Xbox Hediye Kartı

Google Play Hediye Kartı

Oyun Alışverişlerinde Öne Çıkan Şehirler

Şehir bazlı dağılımda büyük metropoller açık ara öne çıktı. 2025 yılında en yüksek oyun alışveriş hacmine sahip ilk 5 il şu şekilde sıralandı:

İstanbul Ankara Antalya İzmir Bursa

Özellikle Antalya’nın listede üst sıralarda yer alması, dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

Demografik Veriler: 30 Yaş Üstü Kullanıcılar Pazara Yön Veriyor

30 yaş üstü kullanıcıların payı, %52’den %62’ye yükselerek pazarın ana kitlesi haline geldi

Cinsiyet dağılımı: Erkek oyuncular %64, kadın oyuncular %36

2025 verileri, oyun sektöründe yalnızca gençlerin değil, daha geniş ve olgun bir kullanıcı kitlesinin de aktif rol aldığını ortaya koydu. Dijital hediye kartları ve oyun içi satın alımların önümüzdeki dönemde de büyümenin temel unsurları olmaya devam etmesi bekleniyor.