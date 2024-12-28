Alkollü Araç Kullanma Cezaları
- İlk yakalanma: 9.268 TL
- İkinci yakalanma: 11.622 TL
- Üçüncü yakalanma: 18.678 TL
- Testi reddetme (alkol/uyuşturucu testi): 26.558 TL
Hız Sınırını Aşma Cezaları
- %10-30 aşma: 2.168 TL
- %30-50 aşma: 4.512 TL
- %50’den fazla aşma: 9.268 TL
Diğer Trafik İhlali Cezaları
- Drift atma: 46.393 TL
- Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 47.842 TL
- Ehliyetsiz araç kullanma: 18.678 TL
- Çakar veya siren kullanma: 9.268 TL
- Plakasız araç kullanma: 15.713 TL
- Kırmızı ışıkta geçme: 2.168 TL
- Emniyet şeridini ihlal etme: 9.268 TL
- Seyir halinde cep telefonu kullanma: 2.168 TL
- Engelli yerine park etme: 1.986 TL
- Emniyet kemeri takmama: 993 TL
- Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 993 TL
- Yayalara yol vermemek: 993 TL
Özel Durumlar ve Ağır İhlaller
- Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 2.168 TL
- Plaka üzerinde okunurluğu engelleyen değişiklik: 3.810 TL
- Sahte plaka kullanma: 46.302 TL
- Yasak yerde sollama: 2.168 TL
- Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama: 2.168 TL
- Takip mesafesine uymama: 993 TL
Erken Ödeme İndirimi
Trafik cezaları, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirimle tahsil edilecek.
Yeni Düzenlemenin Amacı
Uzmanlar, trafik cezalarındaki artışın hem sürücülerde caydırıcılığı artırmayı hem de trafik güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Cezaların etkili bir şekilde uygulanması, trafik kazalarının azaltılması ve kurallara uyumun sağlanması açısından önem taşıyor.
2025 yılı itibarıyla trafiğe çıkacak sürücüler, cezaların yüksek maliyetlerini göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmalı.