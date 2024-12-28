Alkollü Araç Kullanma Cezaları

İlk yakalanma: 9.268 TL

9.268 TL İkinci yakalanma: 11.622 TL

11.622 TL Üçüncü yakalanma: 18.678 TL

18.678 TL Testi reddetme (alkol/uyuşturucu testi): 26.558 TL

Hız Sınırını Aşma Cezaları

%10-30 aşma: 2.168 TL

2.168 TL %30-50 aşma: 4.512 TL

4.512 TL %50’den fazla aşma: 9.268 TL

Diğer Trafik İhlali Cezaları

Drift atma: 46.393 TL

46.393 TL Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanma: 47.842 TL

47.842 TL Ehliyetsiz araç kullanma: 18.678 TL

18.678 TL Çakar veya siren kullanma: 9.268 TL

9.268 TL Plakasız araç kullanma: 15.713 TL

15.713 TL Kırmızı ışıkta geçme: 2.168 TL

2.168 TL Emniyet şeridini ihlal etme: 9.268 TL

9.268 TL Seyir halinde cep telefonu kullanma: 2.168 TL

2.168 TL Engelli yerine park etme: 1.986 TL

1.986 TL Emniyet kemeri takmama: 993 TL

993 TL Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkma: 993 TL

993 TL Yayalara yol vermemek: 993 TL

Özel Durumlar ve Ağır İhlaller

Muayenesiz araçla trafiğe çıkma: 2.168 TL

2.168 TL Plaka üzerinde okunurluğu engelleyen değişiklik: 3.810 TL

3.810 TL Sahte plaka kullanma: 46.302 TL

46.302 TL Yasak yerde sollama: 2.168 TL

2.168 TL Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama: 2.168 TL

2.168 TL Takip mesafesine uymama: 993 TL

Erken Ödeme İndirimi

Trafik cezaları, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda yüzde 25 indirimle tahsil edilecek.

Yeni Düzenlemenin Amacı

Uzmanlar, trafik cezalarındaki artışın hem sürücülerde caydırıcılığı artırmayı hem de trafik güvenliğini sağlamayı hedeflediğini belirtiyor. Cezaların etkili bir şekilde uygulanması, trafik kazalarının azaltılması ve kurallara uyumun sağlanması açısından önem taşıyor.

2025 yılı itibarıyla trafiğe çıkacak sürücüler, cezaların yüksek maliyetlerini göz önünde bulundurarak daha dikkatli olmalı.