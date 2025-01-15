Asgari Ücret ve Prime Esas Kazanç Tutarları

2025 yılı itibarıyla brüt asgari ücret aylık 26.005,50 TL olarak belirlenmiştir. Bu tutar, prime esas kazanç alt ve üst sınırlarını da etkilemektedir. Günlük kazanç alt sınırı 866,85 TL, üst sınırı ise 6.501,38 TL olarak belirlenmiştir.

Sigorta Prim Oranları ve Tutarları

2025 yılında sigorta primi işçi payı %14 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, asgari ücretli bir çalışanın aylık sigorta primi işçi payı 3.640,77 TL olacaktır. İşveren payı ise %20,75 olup, 5.396,14 TL olarak hesaplanmaktadır. İşverenin toplam maliyeti ise 31.921,75 TL olarak belirlenmiştir.

İşsizlik Sigortası ve Diğer Ödenekler

İşsizlik sigortası primi işçi payı %1, işveren payı ise %2 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, işçi için aylık 260,06 TL, işveren için ise 520,11 TL işsizlik sigortası primi ödenecektir. Emzirme ödeneği 1.238 TL, cenaze ödeneği ise 4.888 TL olarak belirlenmiştir.

Bağ-Kur ve Diğer Sigorta Primleri

Esnaflar için Bağ-Kur primi 2025 yılı için aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek ise 67.776,89 TL olarak belirlenmiştir. Sigortalı bir işte çalışmayanlar için isteğe bağlı sigorta primi 8.321,76 TL olacaktır.

Özetle

2025 yılı itibarıyla SGK prim oranları ve tutarları şu şekildedir:

Asgari Ücret : Aylık brüt 26.005,50 TL

: Aylık brüt 26.005,50 TL Sigorta Primi İşçi Payı : %14 (3.640,77 TL)

: %14 (3.640,77 TL) Sigorta Primi İşveren Payı : %20,75 (5.396,14 TL)

: %20,75 (5.396,14 TL) İşsizlik Sigortası İşçi Payı : %1 (260,06 TL)

: %1 (260,06 TL) İşsizlik Sigortası İşveren Payı : %2 (520,11 TL)

: %2 (520,11 TL) Emzirme Ödeneği : 1.238 TL

: 1.238 TL Cenaze Ödeneği : 4.888 TL

: 4.888 TL Bağ-Kur Primi : Aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek 67.776,89 TL

: Aylık en düşük 9.036,91 TL, en yüksek 67.776,89 TL İsteğe Bağlı Sigorta Primi: 8.321,76 TL

Bu düzenlemelerle birlikte, 2025 yılında çalışanlar ve işverenler için sigorta primleri yeniden belirlenmiş olup, ilgili tarafların bu değişikliklere göre planlama yapmaları önemli.