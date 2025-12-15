Saral, karşılaşmada asıl mağdur edilen tarafın Trabzonspor olduğunu vurgulayarak, yapılan açıklamaların algı oluşturma amacı taşıdığını ifade etti.

Saral, yaptığı yazılı açıklamada Beşiktaş yöneticilerinin maç sonu değerlendirmelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Karşılaşmanın henüz başında rakip takımın 10 kişi kalması gerektiğini savunan Saral, “Maç sonunda kaybedilen 2 puan üzerinden mağdur edebiyatı yapan bu anlayış, temiz bir zihin yapısına sahip değildir” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ın mücadeleyi 9 kişi tamamlaması gerektiğini ileri süren Saral, rakip kulüp yöneticilerinin açıklama ve paylaşımlarla sınırları aştığını söyledi. Trabzonspor’un sahada haksızlığa uğradığını dile getiren Saral, “Trabzon’da yatarak bir şeyler kazanma hayali kuranlar, gerçeklerle yüzleşir. Sahada mağdur edilen taraf Trabzonspor olmasına rağmen kendini mağdur gibi gösterenlere karşı dimdik dururuz” dedi.

Açıklamasında net bir uyarıda bulunan Saral, “Herkes haddini bilsin. Haddinizi bildirmek zorunda bırakmayın” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Trabzonspor cephesinden gelen bu sert açıklama, Süper Lig’deki tartışmaları yeniden alevlendirirken, maç sonrası polemiklerin önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.