“Sen kendini ne zannediyorsun?”

Açıklamalarında Hacıosmanoğlu’nun üslubunu sert bir dille eleştiren Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Sen kendini ne zannediyorsun? Sürekli tehdit ediyorsun.”

“Bana konuşmanda ‘Dursun abi’ diye hitap ediyorsun, sonra mikrofona geçince ‘kuzu gibi dinlediler’ diyorsun. Biz size pozisyonları gösterdik. Sen ne demişsin de ben kuzu gibi dinlemişim? ‘Sen beni koyun gibi dinledin’ mi diyeceğim?”

Özbek, Hacıosmanoğlu’nun tutarsız ifadeler kullandığını belirterek TFF yönetiminin sorumluluk makamıyla bağdaşmayan bir tavır sergilediğini dile getirdi.

“Allah’ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz ama…”

Dursun Özbek, TFF Başkanı’nın açıklamalarını hatırlatarak şu sözlerle devam etti:

“Allah'ın lütfuyla o koltuğa geldiğinizi söylüyorsunuz. Ama unutmayın ki Allah'ın sopası yoktur.”

Özbek, federasyonun adil ve tarafsız olması gerektiğini vurgularken mevcut yönetimin bu çizgiden uzaklaştığını ifade etti.

“TFF şu anda Galatasaray nefretiyle yönetiliyor”

Basın toplantısının en dikkat çeken bölümlerinden biri de Özbek’in federasyonun kulübe karşı tavrına ilişkin sözleri oldu:

“Bugünkü federasyonun Galatasaray nefreti ayyuka çıkmıştır. TFF şu anda Galatasaray nefretiyle yönetilmektedir.”

Özbek, Galatasaray’ın haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayarak camiaya birlik çağrısı yaptı.

Gözler TFF’den gelecek açıklamada

Dursun Özbek’in sert açıklamalarının ardından gözler, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun vereceği muhtemel yanıt ve federasyonun atacağı adımlara çevrildi. Türk futbolunda son dönemde artan gerilim, iki taraf arasındaki bu söz düellosuyla daha da tırmandı.