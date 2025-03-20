ABD Geriledi, Kosta Rika ve Meksika İlk 10’a Girdi

Amerika Birleşik Devletleri, önceki yıl 23. sırada yer alırken, bu yıl 24. sıraya gerileyerek ilk 20'ye giremedi. Buna karşın, Kosta Rika ve Meksika ilk kez Dünya Mutluluk Raporu’nda en mutlu 10 ülke arasında yer aldı. Türkiye, geçtiğimiz yıl 98. sıradayken, bu yıl 94. sıraya yükseldi.

Dünyanın en mutlu 10 ülkesi şu şekilde sıralandı:

Finlandiya Danimarka İzlanda İsveç Hollanda Kosta Rika Norveç İsrail Lüksemburg Meksika

Almanya 22., İngiltere 23., Fransa 33., İspanya 38. ve İtalya ise 40. sırada yer aldı. Savaşın devam ettiği Ukrayna ise 105’ten 111. sıraya düşerken, Rusya 72. sıradan 66. sıraya yükseldi. Çatışma ve yoksullukla mücadele eden Afganistan ise son sırada, 147. oldu.

Refah Eşitsizliği ve Yardım Faaliyetlerinin Rolü

Dünya Mutluluk Raporu’nda, yaşam memnuniyeti, kişi başına düşen milli hasıla, sosyal destek, sağlıklı yaşam beklentisi, özgürlük, yardım faaliyetleri ve yolsuzluk oranı gibi faktörler değerlendirildi. Gallup Genel Müdürü Ilana Ron Levey, İskandinav ülkelerinin üst sıralarda yer almasının şaşırtıcı olmadığını belirterek, bu ülkelerdeki istikrarın mutluluğa büyük katkı sağladığını vurguladı. Finlandiya’daki düşük refah eşitsizliğine ve yüksek güven seviyelerine dikkat çeken Levey, bu faktörlerin Finlandalıların dünyadaki birçok toplumdan daha mutlu olmasına neden olduğunu ifade etti.

Levey, "Mutluluk yalnızca maddi gelirle ilgili değil. Güven, sosyal bağlar, iyi ilişkiler ve yardımlaşma gibi faktörler, ülkeleri mutlu yapan unsurlardır," diyerek, mutluluğun daha derin bir toplumsal bağa dayandığını belirtti.

Finlandiya’dan Öğrenilecek Dersler

Levey, Finlandiya'nın diğer ülkelere örnek olabilecek önemli bir yönünün de yardım faaliyetlerine verdiği değer olduğunu belirterek, "Yapılan iyi işler, hem toplumu hem de iyi işi yapan kişiyi mutlu eder" şeklinde konuştu. Finlandiya'nın başarısının ardında yatan sosyal bağlar, güven duygusu ve dayanışma kültürünün, dünya genelindeki diğer ülkeler için örnek teşkil edebileceğini vurguladı.