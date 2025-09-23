Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or bu gece sahibini buldu. Paris Saint-Germain forması giyen Dembele rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. 28 yaşındaki futbolcu, 2024-2025 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Fransa'da da kupalara damga vuran takımının en önemli pay sahiplerinden biriydi. Gecede Ballon d'Or ödülünü Brezilyalı eski futbolcu ve 2005 yılı Ballon d'Or sahibi Ronaldinho takdim etti. Ödülünü aldıktan sonra konuşma yapan Dembele, Ronaldinho'nun bir futbol efsanesi olduğunu ve kariyeri boyunca onu örnek aldığını ifade ederek sözlerine başladı. Dembele, "Paris Saint-Germain'e teşekkür etmek istiyorum. Bütün takım inanılmaz bir aileydi. İlk andan itibaren çok özeldi. Benimle çok özel ilişki kurdu. Luis Enrique benimle özel olarak ilgilendi. Harika bir sezonu geride bıraktık. Bu kupaları beraber mücadele ederek aldık. Belki bireysel bir ödül ama kolektif bir çalışma sonunda ben buraya geldim" ifadelerini kullandı.



Oylamada Barcelona'nın İspanyol futbolcusu Lamine Yamal ikinci, PSG'nin Portekizli oyuncusu Vitinha üçüncü sırayı aldı.



Ödüller sahiplerini buldu

Paris'te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, üst üste 2. kez Lamine Yamal'ın oldu. Milli futbolcu Kenan Yıldız bu kategoride 5. sırada yer aldı. Aitana Bonmati, kadınlarda üst üste üçüncü kez 'Yılın Futbolcusu' seçildi. Yılın teknik direktörü ödülünü erkeklerde Luis Enrique; kadınlarda ise İngiltere Milli Takımı'nı çalıştıran Hollandalı Sarina Wiegman kazandı. İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma, yılın en iyi kalecisi ödülünün (Yachine Trophy) sahibi oldu. Sezonun en golcü oyuncusu ödülü (Gerd Müller Trophy) Arsenal'in İsveçli futbolcusu Viktor Gyökeres'e verildi. Yılın en iyi kulübü ödüllerini erkeklerde Paris Saint-Germain, kadınlarda Arsenal elde etti.



Ballon d'Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

1. Ousmane Dembele

2. Lamine Yamal

3. Vitinha

4. Mohamed Salah

5. Raphinha

6. Achraf Hakimi

7. Kylian Mbappe

8. Cole Palmer

9. Gianluigi Donnarumma

10. Nuno Mendes

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Desire Doue

15. Viktor Gyökeres

16. Vinicius Jr.

17. Robert Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martinez

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

26. Erling Haaland

27. Declan Rice

28. Virgil van Dijk

29. Florian Wirtz

30. Michael Olise