C Segmenti Sedanlar Liderliği Bırakmadı

Fiat Egea Sedan, 58.983 adetlik satış rakamıyla listenin zirvesine oturdu. Renault Clio HB, 50.891 adetlik satış performansı ile küçük segmentte fark yaratırken, Renault Megane Sedan, 40.077 satışla Egea’nın en büyük rakibi oldu. Toyota Corolla da 31.610 adetle listenin üst sıralarında yer almayı başardı.

Elektrikli Araçlarda Togg Rüzgarı

Türkiye’nin yerli otomobili Togg T10X, 25.996 satışla elektrikli araç pazarında büyük bir başarıya imza attı ve genel listede 5. sıraya yerleşti. Bu başarı, yerli üretimin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Ticari Araçlar da Listede Öne Çıkıyor

Hafif ticari araç segmentinde Ford Tourneo Courier (24.809 adet) ve Fiat Fiorino Combi (22.337 adet) en çok tercih edilen modeller oldu. Bu araçlar, hem şehir içi hem de ticari kullanımlarda sunduğu avantajlarla göz doldurdu.

SUV Segmentinde Yükselen Trend

SUV sınıfı, artan taleple birlikte 2024’te öne çıktı. Nissan Qashqai, 19.132 satışla segment lideri olurken, Peugeot 2008 ve Chery Tiggo 8 Pro gibi modeller de dikkat çekti. Elektrikli SUV sınıfında ise Tesla Model Y’nin 11.534 adetlik satışı, markanın Türkiye pazarındaki yükselişini gözler önüne serdi.

B Segmenti Modeller Göz Doldurdu

Küçük sınıfta, Hyundai i20 21.645 adetlik satışla öne çıkarken, Renault Sandero Stepway ve Volkswagen Polo da yüksek satış rakamlarına ulaştı.

2024 En Çok Satan Araçlar - İlk 10

Fiat Egea Sedan (C1) - 58.983 adet Renault Clio HB (B2) - 50.891 adet Renault Megane Sedan (C1) - 40.077 adet Toyota Corolla (C1) - 31.610 adet Togg T10X (C7) - 25.996 adet Fiat Egea Cross (C7) - 25.958 adet Ford Tourneo Courier (H. Ticari) - 24.809 adet Fiat Fiorino Combi (H. Ticari) - 22.337 adet Hyundai i20 (B2) - 21.645 adet Nissan Qashqai (C7) - 19.132 adet

2024 yılı, yerli üretimden SUV sınıfına, elektrikli araçlardan hafif ticari modellere kadar geniş bir yelpazede çeşitliliğin arttığı bir yıl oldu. Yeni modeller ve teknolojilerle birlikte 2025’in otomotiv sektörü için daha da hareketli geçmesi bekleniyor.