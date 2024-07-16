8-9 Haziran'da gerçekleştirilen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada adaylara sonuç belgesi gönderilmeyeceği belirtildi.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2024 YKS tercih kılavuzunun da yayımlanması bekleniyor.

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Sonuçlar ÖSYM AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebiliyor.

2024 YKS Tercih Kılavuzu'nun açıklamasının ardından da üniversite hayali kuran milyonlarca aday için tercih süreci başlayacak. Öğrenciler YKS'den alacakları puanlara göre üniversite tercihlerini yapacaklar.