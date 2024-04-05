Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi İstatistik Programı (RİP) çerçevesinde 1-19 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 2024 yılı 2. Çeyrek Dış Ticaret Beklenti Anketi (DTBA) sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada, 2024 yılı 2. çeyrek ihracat beklenti endeksinin bir önceki çeyreğe göre 18,4 puan artarak 123,3 olduğu kaydedildi. 2024 yılı 2. çeyrek ihracat beklenti endeksinin 123,3 olarak gerçekleşmesinin ise ihracatta önemli paya sahip olan firmaların ihracattaki artış beklentilerinin güçlendiğine işaret ettiği belirtildi.

Ankete göre 2024 yılı 2. çeyrek ithalat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 10,1 puan azalarak 104,5 oldu. 2024 yılı 2. çeyrek ithalat beklenti endeksinin 104,5 olarak gerçekleşmesinin ise ithalattaki önemli paya sahip olan firmaların ithalattaki artış beklentilerinin zayıfladığına işaret ettiği ifade edildi.

2024 yılının ilk çeyreğinde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 63,7 milyar dolara yükseldi. 2024 yılının ilk çeyreğinde ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 azalarak 84,1 milyar dolara geriledi. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış ile dış ticaret açığı 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 41,2 oranında azalarak 20,5 milyar dolara geriledi.