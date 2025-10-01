Şirketten yapılan açıklamaya göre, tarlanın bitişiğindeki bir evin çatısına gizlenmiş trafo, dronlar aracılığıyla tespit edildi. Kaçak trafonun, 200 dönümlük mısır tarlasına su sağlamak amacıyla kuyudan su çekmek için kullanıldığı belirtildi. Elde edilen görüntüler ve koordinatlar, savcılığa suç duyurusunda bulunulması için delil olarak sunuldu.

Dicle Elektrik, kayıpsız ve kesintisiz enerji sağlama hedefi doğrultusunda, kaçak elektrik kullanımına karşı kararlılıkla mücadele ediyor. Yapay zekâ destekli dronlar, özellikle tarımsal sulama alanlarında kaçak trafoların tespitinde etkin sonuçlar sağlıyor.

Şirket yetkilileri, “Enerji kalitesini düşüren ve milli ekonomiye zarar veren kaçak elektrik kullanımını önlemek amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Dronlar sayesinde kaçak trafoları hızlı ve etkin bir şekilde tespit ediyoruz” açıklamasında bulundu.