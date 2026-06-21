Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 'Söz Vatandaşta' etkinliğinde Esentepe Mahallesi'nde Göçerler, Çamlıbel, Erenköy ve Kanal Mahalle sakinleriyle bir araya gelerek istek ve taleplerini yerinde tek tek dinledi, çözüm yollarını değerlendirdi.

Kepez Belediyesi'nin 'Söz Vatandaşta' buluşmalarının ilk durağı Esentepe Mahallesi oldu. Göçerler, Çamlıbel, Erenköy, Esentepe, Fatih ve Kanal mahallelerinin sakinleriyle bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilçedeki hizmet çalışmalarını anlattı. Ardından sözü vatandaşlara bırakarak talepleri ve önerileri dinleyen Kocagöz, 'Sizleri mahcup etmemek için meclis üyelerimiz, muhtarlarımız ve mesai arkadaşlarımızla gece gündüz çalışıyoruz. 105 proje ile yola çıktık, bunun 53'ünü tamamladık' dedi.

'Gece-gündüz Kepez için çalışıyoruz'

Altyapı ve yol çalışmalarına da değinen Başkan Kocagöz, Kepez'in geçmişte sel ve su baskınları gibi ciddi sorunlar yaşadığını belirterek, 'Altyapısı tamamlanmamış hiçbir bölgede kalıcı asfalt çalışması yapmıyoruz. Çünkü kamu kaynakları milletin emanetidir. Yapılan her hizmetin tekrar bozulmasını değil, kalıcı olmasını hedefliyoruz. Bugün Kepez Belediyesi'nin borcu yok. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz diyerek, gece gündüz Kepez için çalışıyoruz' diye konuştu.

'Yönetim anlayışı değişti'

Vatandaşın ayağına giderek yerel yönetim anlayışını değiştirdiklerini vurgulayan Başkan Kocagöz, 'Artık halk günü için vatandaşın belediyeye gelmesini beklemiyoruz, biz vatandaşımızın ayağına gidiyoruz' dedi. Konuşmasında kaldırım düzenlemelerine de değinen Başkan Kocagöz, engelli ve bebek arabalarının rahat kullanabileceği standartlarda yeni kaldırımlar yapılacağını, uygun bölgelerde de yürüyüş ve bisiklet yollarının planlandığını ifade etti. Kocagöz, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini tek tek dinledi. İletilen taleplerin çözümü noktasında yanında bulunan belediye bürokratlarına gerekli talimatları verdi.

Yetki karmaşasına değindi

Kocagöz, Zeytin Dalı Caddesi'nin yapımına ve yolun sorumluluğu ile ilgili yetki karmaşasına değinerek, 'Lütfen bizim hassasiyetimizi anlayın diye söylüyorum. Böyle bir hizmet anlayışı olamaz. Bizim değil, biz bakmayız, yapmayız diyemeyiz. Bizim tek gayemiz vatandaşımız mağdur olmasın. Büyükşehir Belediyemizle bu sorumluluğu üstlenerek, iş birliği için de bu yolu yaptık' dedi. Toplantıda vatandaşlar kapalı pazar yeri, sağlık ocağı, ulaşım ve otobüs durakları gibi birçok talebi dile getirdi. Bu taleplerin ilgili kurumlara iletileceğini belirtti. Ulaşım, otobüs durakları ve ana yol gibi şikayetlerin Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bildirileceğini ifade etti.

Çocuklardan halı saha talebi

Çocukların taleplerini de dinleyen halı saha ve voleybol sahası taleplerine Kocagöz, 'Verdim talimatı. Hemen yapıyoruz, arkadaşlar ilgilenin' dedi. Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi'nin ışıklandırılarak prestij cadde haline getirileceğini belirten Kocagöz, kadınların spor salonu taleplerine de 'Arkadaşlar hemen çözelim' talimatı verdi. Başkan Kocagöz Çamlıbel Mahallesi'ne Ortak Buluşma Alanı (OBA) yapılacağını da müjdeledi.

'Kepez hepimizin'

Sokak hayvanları ile ilgili gelen bir talep üzerine Başkan Kocagöz, hayvan barınağının yapımının devam ettiğini belirtti. Semt Konağı isteğine de 'Yapalım' diyerek olumlu yanıt veren Başkan Kocagöz, 'Biz vatandaşlarımız mutlu olsun diye gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Muhtarlarımızdan da bizleri yönlendirmelerini bekliyoruz; sizler bizim sahadaki hizmet elçilerimizsiniz. Her şeyin üstesinden birlikte geleceğiz. Bizim kapımızın her zaman sizlere açık olduğunu lütfen bilin Kepez hepimizin' ifadelerini kullandı.