Hangi Bölgelerde Yağış Bekleniyor?

Yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz’in iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara’nın kuzey ve doğusu ,

Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Zonguldak çevresi ,

Doğu Karadeniz kıyıları ,

Akdeniz’in Toroslar mevkii ,

Çankırı, Konya'nın batısı, Balıkesir'in kuzeyi Doğu Karadeniz Yaylaları

ve Hatay kıyılarında yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Diğer Bölgelerde Hava Açık

Bu bölgeler dışında kalan büyük bir kısmın az bulutlu ve açık bir gün geçireceği öngörülüyor. Güneşli hava, özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu’da etkisini gösterirken, sıcaklıklar da mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.

Rüzgâra Dikkat!

Güney Ege kıyılarında rüzgârın kuzeybatı yönünden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bu nedenle denizciler ve tatilciler tedbirli olmalı. Diğer bölgelerde ise rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar Doğuda Yüksek Seyrediyor

Güney ve doğu illerimizde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Özellikle Diyarbakır'da 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığı dikkat çekiyor. Batı ve kuzey bölgelerde ise sıcaklıklar mevsim normalleri civarında.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar: