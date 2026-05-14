Görüşmede, Avrupa’nın enerji arz güvenliği, küresel enerji dönüşümünün ortaya çıkardığı yeni ihtiyaçlar ve Türkiye ile Belçika arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında gerçekleşen görüşmeye Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin ile Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde de katıldı.

Toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Bayraktar, enerji alanındaki uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin enerji vizyonunu Belçika’nın önde gelen şirket temsilcileriyle de paylaştıklarını ifade ederek, enerji sepetinin yenilenebilir kaynaklardan doğal gaza, nükleer enerjiden yerli hidrokarbon üretimine kadar çok boyutlu bir anlayışla şekillendirildiğini söyledi.

Türkiye’nin arz güvenliğini güçlendiren, teknoloji odaklı ve uzun vadeli değer üreten ortaklıklara açık olduğunu vurgulayan Bayraktar, “İki ülke arasında karşılıklı diyaloğun önümüzdeki dönemde daha somut iş birliği başlıklarıyla derinleşmesini önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.