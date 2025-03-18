Tarihin Akışını Değiştiren Zafer

Çanakkale Savaşı, Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’ndaki en önemli savunma savaşlarından biri olmuştur. İngiliz ve Fransız donanmalarının boğazı geçerek İstanbul’u ele geçirme planları, Türk ordusunun direnişiyle bozguna uğratılmıştır. "Çanakkale geçilmez" sözü, bu zaferin en önemli simgelerinden biri olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıktığı bu savaşta, Türk askeri büyük bir kahramanlık örneği sergileyerek vatan toprağını canı pahasına savunmuştur. Bu savaş, sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en büyük sembollerinden biri olmuştur.

Şehitlerimizi Rahmet ve Minnetle Anıyoruz

Bugün, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Onların gösterdiği büyük fedakârlık, milletimizin bağımsızlık ruhunu sonsuza dek yaşatacaktır. Çanakkale Zaferi, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda milletimizin azim ve kararlılığının bir nişanesidir.

Tarih boyunca özgürlüğü ve bağımsızlığı için savaşan Türk milleti, 18 Mart 1915’te gösterdiği direnişle dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır. Bugün, Çanakkale şehitlerimizi ve gazilerimizi anarken, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızı bir kez daha yineliyoruz.

Çanakkale geçilmez!