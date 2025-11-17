Sürücüler ise “Benzin fiyatı bugün ne kadar?”, “Motorin kaç TL oldu?”, “LPG’ye zam var mı?” sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

İşte 17 Kasım 2025 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

Benzine indirim gelecek mi?

Akaryakıt piyasası uzmanlarına göre brent petrolün son günlerde yatay seyrini koruması ve dolar/TL’deki sınırlı geri çekilme, kısa vadede benzin tarafında küçük bir indirim ihtimalini gündeme getirdi. Ancak kesin bir indirim için uluslararası fiyatlarda kalıcı düşüş bekleniyor. Motorin tarafında ise şimdilik bir değişiklik öngörülmüyor.

İl il akaryakıt fiyatları – 17 Kasım 2025

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 54,89 TL

Motorin: 57,63 TL

LPG: 27,71 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 54,73 TL

Motorin: 57,49 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara

Benzin: 55,76 TL

Motorin: 58,65 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir

Benzin: 56,09 TL

Motorin: 58,99 TL

LPG: 56,82 TL (Muhtemelen yazım hatası, isterseniz kontrol edip düzeltebilirim.)

Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları;

Brent petrolün küresel piyasalardaki hareketi,

Dolar/TL kuru,

Vergi düzenlemeleri (ÖTV/KDV),

Arz-talep dengesi

gibi faktörlere bağlı olarak belirleniyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, EPDK tarafından belirlenen otomatik fiyatlandırma mekanizması ile günlük olarak güncelleniyor.