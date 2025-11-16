Ankara’da düzenlenen kongrede tek aday olarak yarışan Erbakan, kullanılan 1.083 oyun 1.078’ini alarak güven tazeledi.

Kongrede yaptığı konuşmada yeni dönemde daha güçlü bir teşkilat yapısı oluşturacaklarını vurgulayan Erbakan, partinin teşkilatlanma ve seçim çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Öte yandan kongrede dikkat çeken bir katılım da yaşandı. 25. Dönem HDP Milletvekili ve 26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Yeniden Refah Partisi’ne katıldı. Aslan’ın parti rozeti, Genel Başkan Fatih Erbakan tarafından takıldı.

Program, delegelerin ve davetlilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.