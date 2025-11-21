Kurum, Türkiye’nin 2026 yılında gerçekleştirilecek COP31’e ev sahipliği yapma konusundaki güçlü iradesini bir kez daha uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Brezilya, Avustralya ve Azerbaycan temsilcileriyle gerçekleştirilen dörtlü toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, Türkiye’nin iklim diplomasisindeki etkin pozisyonunu vurguladı.

“Önemli adımlarda mutabık kaldık”

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“COP30 kapsamında bulunduğumuz Belem’de Brezilya İklim, Enerji ve Çevre Bakanı Mauricio Carvalho Lyrio, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ve Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Rafiyev ile bir görüşme gerçekleştirdik. COP31’e ev sahipliği konusunda gelinen noktayı ele aldık, önemli adımlarda mutabık kaldık. Önümüzdeki dönemle ilgili olumlu kararlar aldığımız dörtlü zirvemizin hayırlı olmasını diliyorum.”

COP31’in hangi ülkede düzenleneceğine ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirten Kurum, Türkiye’nin organizasyon kapasitesi ve iklim politikalarındaki ilerlemeleriyle güçlü bir aday olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin iklim diplomasisi vurgusu

Bakan Kurum’un açıklaması, Türkiye’nin uluslararası iklim süreçlerinde daha aktif rol üstlenme hedefi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. COP31’e ev sahipliği yapmak, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede küresel arenadaki konumunu güçlendirecek stratejik bir hamle olarak öne çıkıyor.