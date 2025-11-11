İşte 11 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları…

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Anadolu Yakası:

Benzin: 53,54 TL

Motorin: 57,43 TL

LPG: 27,08 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,57 TL

Motorin: 58,61 TL

LPG: 27,60 TL

İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 54,90 TL

Motorin: 58,94 TL

LPG: 26,82 TL

Fiyatlar Neden Değişiyor?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişimin en önemli nedenleri arasında Brent petrolün varil fiyatı, döviz kuru hareketliliği ve vergisel düzenlemeler yer alıyor. Türkiye’de akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalarda yaşanan gelişmelere göre günlük olarak güncelleniyor.