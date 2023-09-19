Onikişubat ilçesi Osman Gazi Mahallesi’nde bakkal dükkanı işleten esnaf Hamza Köşker, 10 yıl öncesine kadar farklı mesleklerde çalışma hayatını sürdürdü. Daha sonra mahallede bulunan bir bakkal dükkânını devralan Köşker, dükkanda veresiye defterlerini ilk günden beri arşivliyor. Yaklaşık 20’ye yakın veresiye defteri bulunan Köşker, bilgisayarda hesapların silinebilme tehlikesi olduğunu söyleyerek, defter sisteminin kalıcı olduğunu dile getirdi.



Defterlerinin hiçbirini atmadığını ve arşivlediğini dile getiren Köşker, “Burayı yaklaşık 10 yıl önce borcuyla devraldım ve artısı eksisi ile devam ettirmeye çalışıyorum. Bakkal dükkanını aldığımda yalnızca iki defterimiz vardı. Onları kullandıktan sonra dönemi bitince içerisinde herhangi bir hesabım bulunmasa da kaldırıp atmadım, arşiv olarak sakladım. O günün tarihinde hangi ürünü ne kadara almışım, ne kadara satmışım, onlar açık bir şekilde belli olduğu için kendi arşivimde bulundurmayı tercih ettim. Bilgisayarda hesaplar silinebilir ama defter kalıcı olur, yazı esastır. O yüzden hesapların yazılı olarak kalmasını tercih ettim” ifadelerini kullandı.