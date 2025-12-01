Gram Altın Rekor Kırdı

Bugün gram altın 5.812 TL seviyesini görerek son 5 haftanın zirvesine ulaştı. Piyasalarda dikkat çeken bu yükseliş, yatırımcıların altına yönelmesine sebep oluyor. Özellikle ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından olası faiz indirimi beklentileri, ons altın fiyatlarını da etkiledi.

Güncel Altın Fiyatları (1 Aralık 2025)

Altın Türü Satış Fiyatı Gram Altın 5.789,47 TL Çeyrek Altın 9.595,00 TL Yarım Altın 19.191,00 TL Tam Altın 38.045,74 TL Cumhuriyet Altını 38.229,00 TL Gremse Altın 95.406,11 TL Ons Altın 4.237,56 $

Altın Yatırımı İçin Piyasalar Takip Ediliyor

İç ve dış piyasalardaki gelişmeler, altın ve döviz fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Yatırımcılar, güncel fiyatları takip ederek alım satım kararlarını şekillendiriyor. Altın, ekonomik belirsizlikler ve küresel faiz politikalarıyla birlikte değer kazanmaya devam ediyor.

Uzmanlardan Altın Yorumu

Ekonomi uzmanları, altının uzun vadeli güvenli liman özelliği ile yatırımcısına koruma sağladığını belirtiyor. Ayrıca, kısa vadeli fiyat dalgalanmalarının piyasayı etkilemeye devam edeceği ifade ediliyor.