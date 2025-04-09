Sektörün Sorunlarına Çözüm Odaklı Yaklaşım

Seçim sürecinin yaklaşık dört ay sürdüğünü belirten Önder, bu dönemde üyelerin tamamına dokunmaya çalıştıklarını, sorunları dinleyerek ortak projeler geliştirdiklerini ifade etti. Önder, sektörün en önemli buluşma noktalarından biri olan Zuchex Fuarı'nda da yapısal bir dönüşüm sağlayacaklarını, fuarın daha verimli ve etkili geçmesi için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Burak Önder Kimdir?

1982 İstanbul doğumlu olan Burak Önder , İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 'nde yüksek lisansını tamamladı.

Qlux IDEAS A.Ş. 'de ihracat müdürlüğü ve genel koordinatörlük görevlerinin ardından 2014'ten bu yana genel müdürlük görevini sürdürüyor.

2018-2022 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'de Yurt Dışı Projeler Danışmanlığı yaptı.

2021-2022 arasında Genç TİM Başkan Yardımcılığı , 2014-2018 arasında İKMİB Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2015-2021 yıllarında EVSİD Kurucu Başkanlığı yaptı. Doğanlar Mobilya Grubu, Sürdürülebilir Büyüme ile 2024’te 10 Milyar TL Ciroya Ulaştı! Hedef: 2025’te Liderlik

Halen PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı) Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Önder, ZÜCDER'in yeni döneminde sektörün rekabet gücünü artırmak, ihracatı desteklemek ve inovatif çözümler üretmek için çalışacaklarını vurguladı.