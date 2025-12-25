Türkiye sanayisinin stratejik girdileri arasında yer alan paslanmaz çelik, küresel rekabet koşullarının zorlaştığı bir dönemde 2026 yılına yönelik umutlarını koruyor. Paslanmaz Çelik Sanayi Derneği (PASSAD) Genel Sekreteri Dr. Erdem Şireli, sektörde yaşanan gelişmeleri ve beklentileri değerlendirerek, yerli üretimin korunmasına yönelik alınacak önlemlerin gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Dampingli İthalat Yerli Üretimi Zorluyor

Son yıllarda özellikle Uzak Doğu ve Asya menşeili ürünlerin düşük fiyatlarla Türkiye pazarına girmesi, paslanmaz çelik sektöründe rekabet dengesini bozuyor. Fiyat kırma ve damping uygulamaları nedeniyle yerli üreticinin üretim kapasitesi ciddi baskı altına girerken, sektör temsilcileri anti-damping vergileri ve ithalat rejimi düzenlemeleri talep ediyor.

Uzay ve savunma sanayisinden otomotive, enerjiden sağlığa, gıda sektöründen mutfak ekipmanlarına kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan paslanmaz çelik, ekonominin kritik hammaddeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle sektör, yalnızca ticari değil, stratejik bir sanayi kolu olarak değerlendiriliyor.

“Koruma Önlemleri Yeni Yatırımların Anahtarı”

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan PASSAD Genel Sekreteri Dr. Erdem Şireli, yerli sanayinin korunmasının milli ekonomi açısından vazgeçilmez olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Paslanmaz çelik gibi stratejik bir üründe haksız rekabetin önlenmesi, doğrudan ülke ekonomisinin güçlenmesi anlamına gelir. Devletimiz tarafından uygulanacak koruma önlemleri ve anti-damping düzenlemeleri, yeni yatırımların önünü açacak temel unsurlardır. Yerli üreticinin korunduğu bir iklim, istihdam ve sürdürülebilir büyümeyi beraberinde getirir.”

Şireli, paslanmaz çelikte dışa bağımlılığın ancak adil rekabet ortamı ve güçlü yerli üretimle azaltılabileceğini belirterek, Türkiye’nin bu alanda bölgesel bir üretim üssü olma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı.

PASSAD’dan Sektör İçin Tarihi Rapor

2025 yılının sektör açısından verimli geçtiğini ifade eden Dr. Şireli, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile yapılan iş birliği kapsamında önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bu kapsamda düzenlenen I. Ulusal Paslanmaz Çelik Zirvesi, Türkiye’de sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren en kapsamlı organizasyonlardan biri oldu.

Yaklaşık 500 akademisyen, sektör profesyoneli ve öğrencinin katıldığı zirve sonrası hazırlanan I. Ulusal Paslanmaz Çelik Zirvesi Sonuç Raporu, Türkiye’nin ilk kapsamlı paslanmaz çelik sektör raporu olma özelliğini taşıyor.

Eğitim, Ar-Ge ve İnsan Kaynağı Odaklı Vizyon

PASSAD’ın önümüzdeki dönemde de sektöre yön verecek projelere odaklanacağını belirten Şireli, burs programları, yüksek lisans öğrencilerine yönelik paslanmaz çelik dersleri ve üniversite-sanayi iş birliklerinin artırılacağını dile getirdi.

“2026 yılında da sektörün birleştirici gücü olmaya, fark yaratan projeler üretmeye ve yerli sanayimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.”

2026 İçin Beklenti: Güçlü Yerli Sanayi, Adil Rekabet

Paslanmaz çelik sektörü, 2026 yılına yerli üretimi önceleyen politikalar, anti-damping önlemleri ve sürdürülebilir sanayi vizyonu ile girmeyi hedefliyor. Sektör temsilcileri, atılacak doğru adımların Türkiye’yi paslanmaz çelikte bölgesel bir güç haline getireceği görüşünde birleşiyor.