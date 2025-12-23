Türk Metal Sendikası ile işveren sendikası MESS arasında yürütülen TİS müzakerelerinde özellikle ücret artışı ve sosyal haklar başlıklarında uzlaşma sağlanamadı. Sendikanın yüzde 20 zam ve günlük 35 lira iyileştirme talebine karşılık, işveren tarafının yüzde 5 zam ve 11,50 liralık iyileştirme teklifinde bulunması, görüşmelerin askıya alınmasına neden oldu.

Görüşmelerin tıkanması üzerine Bosch işçileri, dikkat çekici bir yöntemle seslerini duyurmak için “ışıklı eylem” gerçekleştirdi. Fabrika bahçesinde toplanan çalışanlar, cep telefonlarının ışıklarını yakarak taleplerini sloganlar ve alkışlar eşliğinde dile getirdi. Oluşan görüntüler, işçilerin kararlılığını ortaya koydu.

Bosch çalışanları, taleplerinin karşılanmaması durumunda eylemlerin genişleyerek devam edeceğini vurguladı. Sürecin nasıl ilerleyeceği ise Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yapılması beklenen yeni görüşmelere bağlı olacak.

Yaşanan gelişmeler, metal sektöründeki toplu sözleşme sürecinin seyrini ve önümüzdeki günlerde atılacak adımları yakından takip eden işçi ve işveren çevrelerinin gündeminde yer almaya devam ediyor.