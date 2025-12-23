Bebek Balıkçısı’nda düzenlenen buluşma, sektörün mevcut durumu ve gelecek vizyonunun çok boyutlu şekilde ele alındığı önemli bir değerlendirme toplantısı niteliği taşıdı.

KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, katılımcılar 2025 yılına dair genel performans değerlendirmelerini paylaşırken; ekonomik dalgalanmaların sektör üzerindeki etkileri, artan üretim maliyetleri, kur–faiz–enflasyon dengesi ve tedarik zincirinde yaşanan kırılganlıklar öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Sanayicilerin finansal sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen bu başlıkların, önümüzdeki dönemde daha etkin bir maliyet ve nakit yönetimi gerektirdiği vurgulandı. KASAD Başkan Yardımcısı Ferit Dansık ise Hollanda’da köklü geçmişe sahip bir ambalaj firmasının iflasını örnek göstererek, bu gelişmenin küresel ölçekte artan ekonomik riskleri ve finansal disiplinin önemini açık biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

Toplantıda sürdürülebilirlik ve çevresel regülasyonlar, sektörün geleceğini şekillendiren temel unsurlar olarak ele alındı. Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası pazarlarda giderek sıkılaşan çevre mevzuatlarının, üretimde verimlilik artışı ve yeşil dönüşüm yatırımlarını zorunlu hale getirdiği ifade edildi. Bu kapsamda, karton ambalajın çevre dostu yapısının stratejik bir avantaj sunduğu, ancak bu avantajın korunabilmesi için orman yönetimi, ham madde tedariki ve izlenebilirlik konularında daha güçlü adımlar atılması gerektiği dile getirildi.

Etkinlikte, genç tasarımcıların sektöre kazandırdığı yenilikçi bakış açısının ve uluslararası alanda elde edilen başarıların önemine de dikkat çekildi. Tasarım odaklı inovasyonun, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesinde kritik rol oynadığı belirtilirken; bu alandaki çalışmaların sürdürülebilirlik hedefleriyle entegre biçimde ilerlemesi gerektiği vurgulandı.

İnsan kaynakları başlığı altında yapılan değerlendirmelerde ise sektörde nitelikli iş gücü bulma konusunda yaşanan zorluklar öne çıktı. Katılımcılar, mesleki eğitimlerin güçlendirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve gençlerin sektöre daha fazla dahil edilmesinin önemi vurgulandı.

KASAD Başkan Yardımcısı Ferit Dansık, şirketlerin sürdürülebilirliği ile yetişen yeni neslin aile şirketlerinin geleceğine sahip çıkması ve gelişimine katkı sunma motivasyonunun nasıl artırılabileceğine de dikkat çekti. Bu kapsamda KASAD bünyesinde yürütülen Genç KASAD yapılanmasına yönelik çalışmaların, şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı ve sektörün gelecekte yönetim kademesindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacına çözüm üretmeyi hedeflediğini ifade etti.

Uluslararası perspektifte değerlendirmelerde bulunan KASAD Yönetim Kurulu Başkanı ve ECMA Başkan Yardımcısı Alican Duran, Avrupa pazarında talebin daraldığına dikkat çekerek, mevcut ihracat pazarlarının yanı sıra alternatif pazar arayışlarının hız kazanması gerektiğini ifade etti.

Toplantının son bölümünde 2026 yılına ilişkin beklentiler ele alındı. Katılımcılar, önümüzdeki yılın sektör açısından bir dengelenme ve olası konsolidasyon süreci getirebileceği konusunda görüş birliğine vardı. Şirketler arası iş birlikleri, ortak yatırımlar ve ölçek ekonomisinin öneminin artacağı ifade edilirken; nakit akışının etkin yönetiminin hayati bir öncelik olacağı vurgulandı. Bu kapsamda, nakit akışını doğru yönetemeyen firmaların ciddi risklerle karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Ayrıca yapay zekâ ve otomasyonun üretim süreçlerine entegrasyonunun, maliyet kontrolü ve verimlilik artışı açısından rekabet gücünü belirleyen temel faktörlerden biri olacağı ifade edildi. Teknolojik yatırımların, sektörün küresel rekabetteki konumunu güçlendirmesi bekleniyor.

KASAD’ın yıl sonu akşam yemeği, sektör temsilcileri ile basın arasında karşılıklı görüş alışverişinin sağlandığı, 2025’in muhasebesinin yapıldığı ve 2026’ya dair stratejik önceliklerin netleştirildiği önemli bir buluşma olarak değerlendirildi.

Toplantıya, KASAD Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran’ın yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ferit Dansık, Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Özdemir, Altun Ulu, Aylin Topal Yılmaz, KASAD Genel Sekreteri Erol Gül ve Genel Sekreter Yardımcısı Selin Burat katıldı. KASAD yönetimi, sektörün mevcut durumu, yapısal sorunları ve gelecek dönem beklentilerine ilişkin değerlendirmelerini ulusal basın temsilcileriyle paylaştı.

Yıl sonu yemeğinde ise ekonomi ve sektör basınının önde gelen isimleri yer aldı. Ali Karabaş (Ekovitrin), Recep Erçin (Dünya), Gözde Kuyumcu (Bloomberg HT – Varlık Yönetimi), Arzu Maliki (Bloomberg HT), Özlem Aydın (Capital Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı), Nihal Gürdil (Son Detay) ve Hilmi Develi (Nasıl Bir Ekonomi) toplantıya katılan basın mensupları arasında yer aldı.