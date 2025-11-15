Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen uygulamada, yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçların kış lastiği olmadan trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek. Kurala uymayan sürücüler ve firmalar için 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Ekipler, özellikle kar yağışının arttığı dönemlerde denetimlerini yoğunlaştıracak.

Neden kış lastiği zorunlu?

Yetkililer, olumsuz hava şartlarında hazırlıksız araçların yolda kalarak trafiği aksatmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını belirtiyor.

Kış lastikleri, 7°C’nin altındaki sıcaklıklarda ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha güçlü yol tutuşu sağlayarak kazaların önlenmesinde kritik rol oynuyor. Bu nedenle kış lastiği takma zorunluluğu sadece ticari araçları kapsasa da uzmanlar, özel araç sahiplerine de güvenlik için kış lastiği kullanmalarını öneriyor.

Fiyatlar ve hizmet bedelleri

Kış lastiği taktıracak sürücüler için 2025-2026 sezonu fiyatları şöyle:

Düşük inç lastikler: 2.000 TL – 5.000 TL

Büyük ebatlı lastikler: Tek lastik fiyatı 15.000 TL’ye kadar çıkabiliyor

Sökme–takma ücreti: 16 inç ve altı jantlarda: 1.000 TL 17 inç ve üzeri jantlarda: 1.200 – 1.500 TL

Lastik oteli (saklama) ücreti: Dört lastik için değişim ücretine denk seviyede talep ediliyor

Uzmanlar, lastik alırken üretim tarihine mutlaka bakılması ve raf ömrünü doldurmuş ürünlerin tercih edilmemesi gerektiği konusunda sürücüleri uyarıyor.

Trafik güvenliği için kritik önlem

Kış lastiği zorunluluğu sayesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma dönemlerinde trafik güvenliğinin artırılması, yolların kapanma riskinin azaltılması ve kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bu sezon da ekiplerin Türkiye genelinde denetimlerini sıklaştırarak sürücüleri hem bilgilendirmesi hem de kural ihlallerini engellemesi bekleniyor.