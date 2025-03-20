Ziyarette söz alan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Ziraat Bankası'nın Türkiye’nin ekonomik kalkınmasındaki kritik rolüne dikkat çekerek, “Zor günlerde yanımızda oldunuz. Bizler reel sektör olarak kamu bankalarından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Geçtiğimiz zorlu süreçte finansmana erişimde yaşadığımız sıkıntılara çözüm sunacağınızı biliyoruz” dedi.

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise, bankanın ülke ekonomisindeki yerini vurgulayarak, "Biz Türkiye'nin bankasıyız, bu coğrafyanın en büyük bankasıyız. Reel sektörü hızlı çalıştırmak bizim görevimiz. Hesap kitap yapmadan, ülkenin kazancı için çalışacak olanları desteklemek için var gücümüzle çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu buluşma, Ziraat Bankası’nın reel sektöre verdiği destekle Gaziantep ve Türkiye ekonomisinin büyümesine önemli katkılar sağlamaya devam edeceğinin bir göstergesi oldu. GTO üyeleri, finansal destek ve işbirliği konularındaki taleplerini doğrudan bankaya iletme fırsatı buldu.