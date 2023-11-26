Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’da düzenlenen Uluslararası Gıda Güvenliği Zirvesi liderlerden hava savunma sistemi istedi. İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset ile Litvanya Başbakanı Ingrida Simonyte’nin de aralarında bulunduğu Avrupa ülkelerinden üst düzey yetkililerin katıldığı zirvede Zelenskiy, “Hava savunmasında eksiklik var, bu bir sır değil” ifadelerini kullanarak, Ukrayna’nın hem tahıl ihracat rotalarını hem de Rusya sınırındaki bölgeleri korumak için daha fazla hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ukrayna kargo gemilerinin güvenliğinin sağlanması için yabancı ortaklardan gemiler sağlanacağını belirten Zelenskiy, “Ukraynalıların yabancı ekipmanlar eşliğinde güçlü bir şekilde konvoylara eşlik etmesi konusunda anlaşmalarım var” dedi.

“Bazı hava savunma sistemleri var, biz onları istiyoruz”

Kiev’in hava savunma sistemindeki açığını, ortaklarından gelen ekipmanlarla ve kendi üretim tesisini artırarak çözmeyi umduğunu belirten Zelenskiy, bu konuda ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Zelenskiy, “Bazı hava savunma sistemleri var. Biz onları istiyoruz. Bu sistemlerin o bölgeyi ne zaman korumaya başlayacağına hali hazırda bir cevabımız var. Çünkü orada hem koridor hem de insanlar önemli” şeklinde konuştu.

Son günlerde Ukrayna’nın karayolu kargo tedarikinin çoğunu engelleyen Slovak ve Polonyalı kamyoncuların protestoları sorusuna ise Zelenskiy, “Sınırda sıkıntıların öncellikle komşularımızın bazı siyasi adımlarından kaynaklandığına inanıyorum” açıklamasını yaptı. Zelenskiy, Ukrayna’nın komşularına anlaşmazlığı çözmeleri için biraz zaman verilmesi halinde ortada sorunun kalmayacağından emin olduğunu söyledi.