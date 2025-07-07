Özellikle öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirilirken, özellikle iç ve güney bölgelerde 35 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise zaman zaman saatte 60 km’ye ulaşabileceği ifade edildi.

İşte bazı illerde günün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklık değerleri:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 35°C

İstanbul: Az bulutlu ve açık, 34°C

İzmir: Az bulutlu ve açık, 37°C

Adana: Az bulutlu ve açık, 36°C

Antalya: Az bulutlu ve açık, 34°C

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 28°C

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü yağışlı, 26°C

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, 24°C

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 38°C

Yetkililer, özellikle sıcak hava dalgasının etkili olduğu saatlerde vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbirli olmaları ve mümkünse gölgede kalmaları konusunda uyarıda bulundu.