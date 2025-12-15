Marmara ve İç Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Batı Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis hadisesi görülebilir.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediğini bildirdi. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği, Akdeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olacağı tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: