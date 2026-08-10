Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında ağustos ayı primleri belli oldu. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan yeni tarifeyle birlikte primlerde yaklaşık yüzde 4 oranında artış gerçekleşti.

Yeni fiyatlarla birlikte özellikle büyükşehirlerde araç sahiplerinin sigorta maliyeti yükselirken, sürücünün hasar geçmişine göre belirlenen basamaklar arasındaki fiyat farkı da dikkat çekiyor.

İstanbul'da 4. basamak primi 19 bin lirayı aştı

Yeni tarifeye göre İstanbul'da 4. basamakta yer alan bir otomobil için zorunlu trafik sigortası primi 19 bin 71 liraya çıktı.

Sürücünün risk durumuna göre ödenecek tutar önemli ölçüde değişiyor. İstanbul'da en yüksek risk grubunu temsil eden 0. basamaktaki içten yanmalı otomobil için prim 57 bin 213 liraya yükselirken, hasar geçmişi en iyi olan 8. basamaktaki sürücü 9 bin 535 lira ödüyor.

Böylece İstanbul'da en riskli ve en düşük riskli sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık 6 kata ulaşıyor.

Ankara ve İzmir'de de primler arttı

Ankara'da 0. basamaktaki içten yanmalı otomobil için belirlenen prim 55 bin 594 lira olurken, 8. basamaktaki sürücünün ödeyeceği tutar 9 bin 266 lira olarak uygulanıyor.

İzmir'de ise 0. basamak primi 53 bin 974 liraya, 8. basamak primi ise 8 bin 996 liraya yükseldi.

Rakamlar, sürücülerin hasarsızlık geçmişinin trafik sigortası maliyetinde belirleyici olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ticari araçlarda rakamlar daha yüksek

Yeni tarifede ticari araç sahipleri için ortaya çıkan rakamlar da dikkat çekiyor.

İstanbul'da ticari taksilerin 0. basamak trafik sigortası primi 166 bin 214 liraya yükselirken, 8. basamakta bulunan taksiler için prim 27 bin 702 lira olarak belirlendi.

Ankara'da ticari taksiler için en yüksek prim 161 bin 510 lira, en düşük prim ise 26 bin 918 lira oldu. İzmir'de ise bu rakamlar 156 bin 806 lira ile 26 bin 134 lira arasında değişiyor.

Otobüslerde ise prim tutarları çok daha yüksek seviyelere çıkıyor. İstanbul'da 31 ve üzeri koltuğa sahip bir otobüs için 0. basamak primi 408 bin 348 liraya ulaşırken, 8. basamaktaki prim 68 bin 58 lira olarak uygulanıyor.

Trafik sigortası olmadan trafiğe çıkmanın cezası var

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların trafiğe çıkması halinde sürücüler hem idari yaptırımla karşı karşıya kalıyor hem de araç trafikten men edilebiliyor.

2026 yılı uygulamasına göre sigortasız araçla trafiğe çıkmanın cezası 1.246 lira olarak uygulanıyor. Eksiklik giderilene kadar aracın trafikten men edilmesi de söz konusu olabiliyor.

Sigortasız bir aracın kazaya karışması durumunda ise sürücü açısından mali yük daha da büyüyor. Karşı tarafa verilen zararların sigorta tarafından karşılanmaması, hasarın araç sahibinin üzerine kalmasına neden olabiliyor.

Sigortayı geciktiren daha fazla ödüyor

Zorunlu trafik sigortasının süresinde yenilenmemesi de araç sahipleri açısından ek maliyet oluşturuyor.

Poliçenin yenilenmesinde yaşanan gecikmelerde, her 30 günlük dönem için prim tutarına yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Gecikme kaynaklı ek ödeme toplamda yüzde 50'ye kadar çıkabiliyor.

Bu nedenle araç sahiplerinin yalnızca prim artışlarını değil, poliçenin yenileme tarihini de yakından takip etmesi önem taşıyor.

Yeni tarife, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde araç sahiplerinin sigorta maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğini gösterirken, hasarsız sürücüler ile yüksek risk grubunda yer alanlar arasındaki fiyat farkı da dikkat çekmeye devam ediyor.