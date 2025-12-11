Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri, akaryakıt kaçakçılığı yaptığı öne sürülen bir firmaya bakanlık tarafından antrepo verildiğini iddia etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. CHP Grup Başkanvekili Veli Ağbaba’ya yüklenen Bolat, “Veli Ağbaba Bey kendinizi bizimle karıştırmayın. Sen kendini bizimle karıştırma. Veli Ağbaba’nın şecerisi de belli, bizim şecerimiz de belli” ifadelerini kullandı.

CHP’den “istifa” çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise Bakan Bolat’a sert sözlerle yüklenerek, kaçakçılıkla ilişkilendirilen bir firmaya antrepo verildiği iddiasını hatırlattı. Başarır, “Kaçakçıya antrepo veren bir bakan, o koltukta oturamaz” diyerek Ömer Bolat’ı istifaya davet etti.

Bakan Bolat, CHP milletvekillerinin iddialarına ilişkin, "Belediyelerdeki iddialara cevap verirsiniz. Veli Ağbaba Bey kendinizi bizimle karıştırmayın. Sen kendini bizimle karıştırma. Veli Ağbaba'nın şecerisi de belli, bizim şecerimiz de belli" ifadelerini kullandı.

CHP’li Veli Ağbaba ise söz konusu şirketin 2020–2021 yılları arasında 42 milyar liralık kaçak akaryakıt ticareti yaptığını, bu nedenle devletin 18 milyar TL zarara uğradığını belirtti. Ağbaba ayrıca, bu firmaya 2023 yılında antrepo verildiğini savundu.

AK Parti’den CHP’ye “arınma” çıkışı

AK Parti Milletvekli Muhammet Emin Akbaşoğlu ise söz alarak Eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'CHP, iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir' sözlerini hatırlatarak CHP'nin her türlü hırsızlık ve yolsuzluktan arınmasını istedi.

Meclis’te tansiyon yükseldi

Karşılıklı sözlerin ardından Genel Kurul’da tansiyon bir süre yükseldi. Tartışma, bütçe görüşmeleri sırasında gündemin ana başlıklarından biri haline geldi.

Akaryakıt kaçakçılığı iddiaları ve verilen antrepo ruhsatı tartışması, bütçe sürecinin en sert polemiklerinden biri olarak kayıtlara geçti.