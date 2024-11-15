Yunanistan'ın İsrail ile çok katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirmek için görüşmeler yürüttüğüne dair iddialar, bölgesel güvenlik dinamiklerine yeni bir boyut kazandırdı. Basına yansıyan bilgilere göre, bu savunma sisteminin maliyetinin yaklaşık 2 milyar euroyu bulması bekleniyor. Adı açıklanmayan Yunan ve İsrailli yetkililerden alınan bilgilere göre, sistemin hem uçaksavar hem de anti-dron özelliklerine sahip olması hedefleniyor.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias’ın, bu proje hakkında basına kapalı bir toplantıda “Çok katmanlı bir uçaksavar ve anti-dron sistemi kurmayı planlıyoruz ve İsrail ile bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor” dediği bildirildi. Bu gelişme, Yunanistan’ın özellikle hava savunma alanında kapasitesini artırmaya yönelik güçlü bir adım atmaya hazırlandığını gösteriyor.

Bu tür bir iş birliği, Doğu Akdeniz’deki savunma ilişkilerini daha da güçlendirebilir ve Yunanistan'ın güvenlik altyapısını modernize etme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.