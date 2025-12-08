Bursa’nın Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık ilçelerinde sonbahar aylarında yoğun ilgi gören kanlıca mantarı, yağışların ardından adeta bollaştı. Kasım ayında kilosu 250–350 TL arasında satılan mantar, yağmurla birlikte artan verim sayesinde 100 TL’ye kadar düştü.

Yağmur sonrası mantar tezgâhları çoğaldı

Dağ ilçelerinin ormanlık alanlarında yaşayan vatandaşlar, ekim ayında başlayan mantar sezonuyla birlikte yeniden yoğun mesaiye başladı. Bölge halkı topladıkları mantarları ilçe merkezlerinde ve yol kenarlarında satarak gelir elde ediyor.

Orhaneli ilçe merkezinde neredeyse her köşe başında kanlıca mantarı tezgâhları görülüyor.

Mantar toplayan emekli Aziz Kaya, fiyat düşüşünün yağışlarla birlikte mantarın artmasından kaynaklandığını belirterek şunları söyledi:

“Ormanlık bölgelerden topluyorum. Bir ay önce kilosu 300 liraydı, şimdi 100 liraya düştü. O zaman günde 6-7 kilo topluyordum, şimdi 15-20 kiloya kadar çıkıyorum. Yağmur sayesinde mantar hem çoğaldı hem de irileşti. Toplaması çok daha kolay oldu.”

Kaya, doğada 400 gram ağırlığında mantar bulduğunu da ifade ederek sezonun bereketli geçtiğini söyledi.

Kanlıca Mantarı (Melki) Faydaları

Kanlıca mantarı sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından sunduğu faydalarla da dikkat çekiyor. İşte öne çıkan yararları: