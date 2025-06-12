2025 yılının ilk beş ayında Borsa İstanbul, döviz bazında yüzde 11,85 oranında değer kaybederek dünya genelinde takip edilen 45 büyük borsa arasında düşük performansı gösterdi. Aynı dönemde düşük faizli para politikalarını sürdüren Avrupa ülkelerinde borsalar dolar bazında önemli yükselişler kaydederken, Türkiye gibi agresif faiz artışları uygulayan ülkelerde borsa endeksleri zayıf seyretti.

Yatırımcı Güveni Zedeleniyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yüksek enflasyonu dizginlemek amacıyla uyguladığı sert faiz artışları, finansal piyasalarda kredi daralması ve yatırım iştahında zayıflamaya neden oldu. Bu durum, özellikle Borsa İstanbul’da risk iştahını düşürürken, yerli ve yabancı yatırımcıların pozisyonlarını küçültmesine yol açtı.

Ekonomistler, yüksek faiz politikasının enflasyonu sınırlamada kısa vadede etkili olabileceğini, ancak uzun vadede büyümeyi baskılayabileceği uyarısında bulunuyor. Sermaye piyasalarında yaşanan değer kaybı da bu politikanın ekonomik aktörler üzerindeki yan etkilerini gözler önüne seriyor.

Borsada Gerileme Sürebilir

Uzmanlar, borsadaki zayıf performansın yılın ikinci yarısında da sürebileceği uyarısında bulunurken, yatırımcıların hem faiz hem de kur politikalarını yakından takip etmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle seçim öncesi ekonomi yönetiminden gelecek olası politika değişiklikleri, piyasalar açısından kritik bir dönemece işaret ediyor.

Küresel Karşılaştırma Dikkat Çekiyor

Düşük faizle büyümeyi önceleyen Avrupa merkezli borsalar yılın ilk 5 ayında yatırımcısına dolar bazında ortalama %8 ila %12 arasında getiri sağlarken, ABD borsaları da rekor seviyelere ulaşmayı başardı. Bu tablo, yatırımcıların güvenli liman arayışında düşük faizli ülkeleri tercih ettiğini ve sermayenin bu yönde akış gösterdiğini ortaya koyuyor.