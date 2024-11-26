21 Kasım Perşembe günü TİM Dış Ticaret Kompleksi Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç’in ev sahipliğinde düzenlenen ödül törenine Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve çok sayıda hizmet ihracatçısı firmanın temsilcileri katıldı.

Törende, 18 farklı kategoride toplam 54 firmaya ödülleri takdim edildi. Sıralama, firmaların ülkeye kazandırdıkları döviz tutarına göre belirlendi. Yük Taşımacılığı ve Lojistik Hizmetleri kategorisinde birinci olan Mars Logistics adına ödülü Mars Logistics İcra Kurulu Üyesi Dilek Kuru Elitez aldı.

Mars Logistics Karayolu ve Demiryolu Taşımacılığından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gökşin Günhan ise, konuyla ilgili yaptığı konuşmada şu sözleri söyledi: “Mars Logistics olarak ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak bizim için gurur verici. Bu başarıya ulaşmamızda filo, teknoloji, yeşil lojistik ve depolama gibi alanlarda yaptığımız stratejik yatırımlar kadar, Mars ailesinin her bir üyesinin özverili çalışmasının da büyük payı var.”

Günhan, konuşmasına Mars Logistics olarak yaptıkları yatırımlardan bahsederek “Gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımlar ile her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz. Intermodal ve demiryolu hatlarımıza özel bir özen göstererek yeşil lojistik hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz.” dedi.

Avrupa’nın en büyük filolarından birine sahip olduklarını söyleyen Günhan kısa süre önce yatırımını gerçekleştirdikleri 1000 yeni römork ile müşterilere sundukları hizmetlerin kalitesini daha da artıracaklarına inandıklarını belirtti ve sözlerini çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek bitirdi.