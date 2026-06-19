Araca olan yüksek talebe kayıtsız kalmayan Karea, aracın yollara çıkılmasından kısa süre sonra kapasite artışına gidiyor. Müşterilerimizin yoğun ilgisine kayıtsız kalamadıklarını söyleyen Karea Genel Müdürü Refik Diri, “Biz de üretim kapasitemizi 3 katına çıkarmak için yatırım sürecini başlattık. Böylece istihdamımız da 2 katına ulaşmış olacak. Karea Fit İstanbul'dan Hatay'a, Ankara'dan İzmir'e kadar farklı şehirlerden yoğun siparişler alıyor. Karea’yı geliştirirken en büyük motivasyonumuz, şehir hayatının gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir mobilite çözümü oluşturmaktı. Karşılaştığımız yoğun talebe karşılık verebilmek adına kapasite artışı gerçekleştireceğiz” dedi.

Türkiye otomotiv sanayisinin önde gelen uzman mühendislik ve üretim şirketlerinden Karel Kalıp, elektrikli mobilite pazarına giriş yaptığı Karea Fit modelinde önemli bir hamleyi daha hayata geçiriyor. Markanın “Bindiğin gibi değil” sloganıyla yollara çıkarmaya başladığı ve M0 segmentinin ilk otomobili olan Karea Fit, mart ayında başlayan ön siparişleriyle birlikte büyük bir ilgiyle karşılandı. Markanın hızla yükselen temposunu daha da artırmak için harekete geçen Karea, yaptığı yatırımla aralık ayında istihdam gücünü 2 kat artırarak üretim kapasitesini 3 katına çıkarıyor.

Bireysel kadar kurumsal firmaların da gözdesi!

Kompakt boyutları, düşük kullanım maliyeti, ev tipi prizle şarj edilebilmesi ve otomobil standartlarına yakın konfor yaklaşımıyla dikkat çeken model, bireysel kullanıcıların yanı sıra kurumsal firmalar tarafından da ilgi görüyor. Konu hakkında açıklama yapan Karea Genel Müdürü Refik Diri, “Karea Fit, ilk günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Müşterilerimizin yoğun ilgisine kayıtsız kalmadık ve üretim kapasitemizi 3 katına çıkarmak için yatırım sürecini başlattık. Böylece istihdamımız da 2 katına ulaşmış olacak” dedi. Karea Fit’in İstanbul'dan Hatay'a, Ankara'dan İzmir'e kadar farklı şehirlerden yoğun siparişler aldığını ifade eden Refik Diri, şunları söyledi: “Karea’yı geliştirirken en büyük motivasyonumuz, şehir hayatının gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir mobilite çözümü oluşturmaktı. İlk kullanıcılarımızın geri bildirimlerinde tam da bunu görmek bizim için çok değerli. Farklı şehirlerde teslimatların başlamasıyla birlikte rahatlıkla Karea artık gerçek hayatın içinde diyebiliriz. Maslak UNIQ’de bulunan Karea Deneyim Merkezi’miz de oldukça fazla ilgi gördü ve görmeye devam ediyor.”

Dar sokaklar ve park yeri Karea Fit ile sorun değil!

Karea Fit, şehir içi mobiliteyi yeniden tanımlamak üzere geliştirilen kompakt boyutları ve verimli elektrikli güç aktarım sistemiyle dikkat çekiyor. 2631 mm uzunluğa, 1591 mm genişliğe ve 1621 mm yüksekliğe sahip olan araç, dar şehir sokaklarında kolay manevra kabiliyeti sunarken 4 metrelik dönüş yarıçapıyla pratik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Kompakt boyutlarına rağmen 184 litrelik bagaj hacmi sunan Karea Fit, günlük kullanımda alışverişten kısa şehir içi yolculuklara kadar farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek bir kullanım alanı sağlıyor. Aracın elektrikli güç aktarma sistemi 12 kW gücünde motor ve 96 V mimariye sahip LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi üzerine kuruluyor. Yaklaşık 9,98 kWh kapasiteye sahip olan batarya paketi ise şehir içi kullanım senaryolarına uygun olarak tek şarjla yaklaşık 120 kilometre menzil sunacak şekilde geliştirildi. Bununla birlikte, yerleşik şarj sistemi sayesinde batarya seviyesi yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 3 saat içinde doldurulabiliyor. Maksimum 90 km/saat hıza ulaşabilen Karea Fit, yalnızca şehir içi ulaşım için değil, aynı zamanda köprü ve otoyol kullanımına da uygun altyapısıyla şehir içi ve çevresindeki ulaşım ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde tasarlandı.

Sürüş güvenliği ve konforu da aracın geliştirme sürecinde önemli bir rol oynuyor. Bu kapsamda ön ve arka akslarda kullanılan tam bağımsız McPherson süspansiyon sistemi şehir içi yol koşullarında dengeli bir sürüş karakteri sunarken, ön ve arka disk fren sistemi güvenli frenleme performansı sağlıyor. Elektrikli destekli direksiyon sistemi ise manevra kabiliyetini artırırken, geri görüş kamerası, merkezi kilit ve elektrikli ön camlar gibi donanımlar da günlük kullanım konforunu destekliyor. Kompakt yapısı, düşük enerji tüketimi ve pratik kullanım özellikleriyle Karea Fit, şehir içi mobilite için yeni ve erişilebilir bir elektrikli ulaşım alternatifi sunmayı hedefliyor