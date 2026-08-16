Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, tarımsal ürünlerin güvenli ve sağlıklı şartlarda depolanması, üreticilerin ürünlerini daha etkin değerlendirebilmesi ve lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ ile Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde değişiklik yapıldı.

Açıklamada, 266 lisanslı depoculuk şirketinin 14,4 milyon ton depolama kapasitesiyle üretim arzı ve tarımsal üretimin değerini bulması açısından önemli bir faaliyet yürüttüğü bildirildi.

Yapılan değişiklikle, Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ ile gerçekleştirilecek yatırımlarda yatay depolara kuruluş izni verilmeyeceği düzenlendi. Yeni tesislerde bulunması gereken asgari çelik silo sayısı belirlenecek ve lisanslı depolar için asgari depolama kapasitesi 35 bin ton olarak düzenlenecek.

Ayrıca, mevcut lisanslı depo işletmelerine ise gerekli şartları karşılamaları halinde kapasite artış izni alma imkanı getirildi.

Lisanslı depoların mali yapısı güçlendiriliyor

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliğinde yapılan değişikliklerle lisanslı depo işletmelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve işletme verimliliğinin artırılması hedeflendi.

Bu doğrultuda lisanslı depo işletmelerinin asgari sermaye tutarları artırılırken, depolama kapasiteleri de yükseltildi.

Yapılan düzenlemelerle lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü, sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşturulması, tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi ve sektörün finansal dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı olarak, tarımsal ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmeye ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaların sürdürülmeye devam edileceği belirtildi.