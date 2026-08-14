Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. distribütörlüğünde Türkiye’deki teslimatlarına devam eden Komatsu, uzun yıllardır iş makineleri yatırımlarında Komatsu’yu tercih eden Herpa Maden’e 2 adet Komatsu PC700LC-11E0 paletli ekskavatör teslim etti. Segmentinin en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan Komatsu PC700LC-11E0, güçlü koparma kuvveti, dayanıklılığı ve yakıt verimliliğiyle şirketin Hereke’de bulunan taş ocağındaki üretim süreçlerinde görev yapacak.

Gerçekleştirilen teslimat kapsamında Herpa Maden İşletme Müdürü Ergül Gökçe makineleri, Marubeni Dağıtım ve Servis İş Makineleri Ülke Satış Müdürü Oğuzhan Toprak, İş Makineleri Batı Türkiye Bölge Müdürü Emre Algınlı ve İş Makineleri Saha Satış Müdürü Eren Er’den teslim aldı. Yeni yatırımla birlikte şirketin taş ocağındaki iş makinesi sayısı 35’e ulaşırken, Komatsu ürünlerinin sayısı da 31’e yükseldi. Herpa Maden’in farklı faaliyet alanlarında ise toplam 40 adet iş makinesi bulunuyor.

Ergül Gökçe: “Yeni yatırım kararımızda Komatsu ekibinin sunduğu hizmetler önemli rol oynadı”

Yeni yatırımları hakkında Herpa Maden İşletme Müdürü Ergül Gökçe; “Komatsu ürünlerinin dayanıklılığı ve kalitesini uzun yıllardır sahada deneyimliyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerde Komatsu iş makinelerinin performansından ve güvenilirliğinden memnun kaldık. Bu yatırım kararımızda makinelerin yakıt ekonomisi, uzun dönemli işletme avantajları ve yüksek performansına ek olarak, yıllardır birlikte çalıştığımız Komatsu ekibinin sunduğu güçlü satış sonrası hizmetler de önemli rol oynadı. Operasyonlarımızda kesintisiz verimlilik hedeflerimiz doğrultusunda Komatsu ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Oğuzhan Toprak: “Uzun yıllardır Komatsu’ya duyulan güven, yeni yatırımları getirdi”

Herpa Maden ile uzun yıllara dayanan iş birliklerinin yeni yatırımlarla güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Marubeni Dağıtım ve Servis İş Makineleri Ülke Satış Müdürü Oğuzhan Toprak; “Herpa Maden’in uzun yıllardır Komatsu markasına duyduğu güvenin yeni yatırımlarla devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Komatsu PC700LC-11E0 paletli ekskavatörler; yüksek performans, dayanıklılık ve düşük işletme maliyetleriyle taş ocağı operasyonlarının ihtiyaçlarına güçlü şekilde cevap veriyor. Marubeni Dağıtım ve Servis olarak sunduğumuz yaygın yetkili servis ağı, orijinal yedek parça desteği ve satış sonrası hizmetlerimizle iş ortaklarımızın operasyonel verimliliğini en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz” dedi.