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Suriye-Lübnan sınırında 21 Haziran 2025 tarihinde yakalanan Vasim Esad'ın yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı. Karar, devrik rejim mensuplarının adalet önünde hesap vermesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Mal Varlığına El Konuldu: İdam cezasının yanı sıra, Vasim Esad'ın taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığının kamu hazinesine devredilmesine ve mağdurlara tazminat ödenmesine karar verildi.

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Yağma ve Adam Kaçırma: Mahkeme, sanığa bağlı grupların Ceramana bölgesinde muhalif sivillerin mülklerine el koyduğunu, iş yerlerini yağmaladığını, adam kaçırma ve işkence eylemlerini gerçekleştirdiğini tescilledi.

Yasa Dışı Silahlı Yapılanma: Esad'ın, eski rejim komutanlarından Tuğgeneral Ghiath Dalla'nın talimatıyla yasa dışı milis grupları kurduğu, Doğu Guta ve Mleha beldesinde sivillere yönelik katliamlarda doğrudan rol aldığı tespit edildi.

Sarılan Suçlar: Vasim Esad; "kasten adam öldürme", "işkence", "insanlığa karşı suç işleme" ve "savaş suçu" başlıklarında suçlu bulundu.

Kararda öne çıkan unsurlar ve mahkemenin hükümleri şu şekilde sıralandı:

Ulusal Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu üyeleri ile uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri temsilcilerinin hazır bulunduğu 6. duruşmada kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Hakim Fahreddin el-Eriyan, sanığa yöneltilen suçlamaların delillerle kesinleştiğini bildirdi.

Savaş Suçları ve Yağma Belgeleriyle Kanıtlandı

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