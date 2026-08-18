Savaş Suçları ve Yağma Belgeleriyle Kanıtlandı
Ulusal Geçiş Dönemi Adalet Komisyonu üyeleri ile uluslararası hukuk ve insan hakları örgütleri temsilcilerinin hazır bulunduğu 6. duruşmada kararı açıklayan Mahkeme Başkanı Hakim Fahreddin el-Eriyan, sanığa yöneltilen suçlamaların delillerle kesinleştiğini bildirdi.
Kararda öne çıkan unsurlar ve mahkemenin hükümleri şu şekilde sıralandı:
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Sarılan Suçlar: Vasim Esad; "kasten adam öldürme", "işkence", "insanlığa karşı suç işleme" ve "savaş suçu" başlıklarında suçlu bulundu.
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Yasa Dışı Silahlı Yapılanma: Esad'ın, eski rejim komutanlarından Tuğgeneral Ghiath Dalla'nın talimatıyla yasa dışı milis grupları kurduğu, Doğu Guta ve Mleha beldesinde sivillere yönelik katliamlarda doğrudan rol aldığı tespit edildi.
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Yağma ve Adam Kaçırma: Mahkeme, sanığa bağlı grupların Ceramana bölgesinde muhalif sivillerin mülklerine el koyduğunu, iş yerlerini yağmaladığını, adam kaçırma ve işkence eylemlerini gerçekleştirdiğini tescilledi.
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Mal Varlığına El Konuldu: İdam cezasının yanı sıra, Vasim Esad'ın taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığının kamu hazinesine devredilmesine ve mağdurlara tazminat ödenmesine karar verildi.
Suriye-Lübnan sınırında 21 Haziran 2025 tarihinde yakalanan Vasim Esad'ın yargılanmasına 24 Haziran'da başlanmıştı. Karar, devrik rejim mensuplarının adalet önünde hesap vermesi açısından dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.