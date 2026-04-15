Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik temaslarda bulunan Yılmaz, kamu ile özel sektörün uyum içinde hareket etmesinin başarı için kritik olduğunu belirtti. İş dünyasıyla sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Yılmaz, aynı hedeflere yönelen kamu ve özel sektörün başarıyı beraberinde getireceğini söyledi.

Kazakistan’ın Türkiye açısından yalnızca ekonomik değil, tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle de özel bir konuma sahip olduğunu dile getiren Yılmaz, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde ilerlediğini kaydetti. Bu kapsamda gerçekleştirilecek temasların ve Karma Ekonomik Komisyon toplantısının yeni iş birliklerine zemin hazırlaması bekleniyor.

Yılmaz, Türkiye’nin Kazakistan’a yönelik doğrudan yatırımlarının 5 milyar dolara yaklaştığını, müteahhitlik sektöründe ise toplam proje büyüklüğünün 30 milyar doları aştığını açıkladı. Karşılıklı yatırımların artırılmasının hedeflendiğini belirten Yılmaz, ticaret hacmine ilişkin de iddialı konuştu.

Cumhurbaşkanları tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlatan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl 10 milyar dolara yaklaştık. 2026 yılında bu rakamı aşacağımıza inanıyoruz. Sonrasında ise daha yüksek hedeflere yöneleceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında iş insanlarına da doğrudan çağrıda bulunan Yılmaz, Türk şirketlerinin bulundukları ülkelerde daha güçlü entegrasyon sağlaması, kendi aralarındaki iş birliğini artırması ve ortak projeler geliştirmesi gerektiğini söyledi. Yılmaz, bu yaklaşımın hem Türkiye hem de Kazakistan ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

Toplantının yalnızca resmi bir program olmadığını, aynı zamanda bir “aile meclisi” niteliği taşıdığını belirten Yılmaz, iş dünyasından bürokratik engeller, sorunlar ve çözüm önerileri konusunda açık geri bildirim beklediklerini sözlerine ekledi.