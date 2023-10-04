Açıklamasında, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibinin 'giderayak' belediyenin büyük tutarlı gayrimenkullerini satmak istediğini ifade eden AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan, "Bu taşınmazların satılması doğru değildir. Otogarın yanındaki 'İsmar Arazisini' kaç paraya sattıklarını açıklamadılar. İstiklal Mahallesi'ndeki Aşevinin yanındaki kapalı otoparkın satışı için de yetki alınmıştı, ancak son durumu bilmiyoruz. Son olarak eylül ayında, eskiden toprak mahsulleri ofisinin 'silolarının' da bulunduğu, üzerinde bir otel ve lüks bir kafeterya bulunan, büyük bir arazinin satışı için, oy çokluğu ile yetki alındı. Bu arazi, Ulus Anıtı'nın tam karşısında ve şehrin kalbi olarak ifade edebileceğimiz bir yerde. Böyle bir yerin bir daha ele geçmesi mümkün değildir. 2 buçuk milyar TL civarında bir borcu, taşınmazları satarak eritmeye çalışıyorlar. Yılmaz Büyükerşen, 2 buçuk milyar TL borcu böyle mi eritecek? Önümüzdeki aylarda kış dönemi başlayacağı için, fazla bir yatırım da yapılamaz. Sonrasında da Mart sonunda, yerel seçimler yapılacak. Buranın satışından elde edilecek kaynak, yaklaşan yerel seçimlerin finansmanı için mi kullanılacak? Bu durum kabul edilemez. Burası belediyenin malı olarak kalmalı. Bu kararı yeni seçilecek olan belediye başkanı vermelidir" şeklinde konuştu.



"Yılmaz Büyükerşen son 15 yılda kentimize ne katkı sağladı?"

AK Parti'li meclis üyelerinin tüm bu taşınmazların satışı için olumsuz oy kullandığını ancak CHP’li meclis üyelerinin çoğunluğu nedeniyle hepsinin satış yetkisini aldıklarını dile getiren Reyhan, "Şimdi orada, yeni otogar yanında bulunan ve atıl vaziyette bekleyen İsmar arazisini geri almak isteseler, kaç para harcamaları gerekir bir düşünün. Yılmaz Büyükerşen 24 yıldır o koltukta oturuyor. İlk 10 yılında hatırı sayılır hizmetler yaptı. Peki son 15 yılda kentimize ne katkı sağladı? Şehri sürekli daha da geriye götürdü. Giderek köhneleşen bir şehir durumuna düşüyoruz. Engelleniyoruz edebiyatı ile yatırım da yapmadı" ifadelerini kullandı.



"Eskişehir halkı, artık kimin ne yaptığını çok iyi biliyor"

Seçim arefesinde maddi kaynak sağlamak için mi bu taşınmazların satıldığını soran Reyhan, açıklamasının devamında şu sözleri kaydetti:

"Seçim bütçesi mi oluşturmaya çalışıyorsunuz? Eskişehir halkı, artık kimin ne yaptığını çok iyi biliyor. Eskişehirliler, 180 gün sonra yapılacak seçimlerde, belediyenin taşınmazlarını satanları değil, belediyeye taşınmaz kazandıracaklara, bu şehre yatırım yapacaklara oy verecektir. 2024 Mart ayının son gününde AK Partili isimler, Eskişehir Büyükşehir Belediyesini yönetmeye hak kazanacak ve kalkınan, gelişen ve büyüyen bir Eskişehir için çalışmalara başlayacaklar. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.”