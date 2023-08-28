İsmini Zara’nın kuzey bölgesi olan Habeş'ten alan, Habeş buğdayı “Yerli Tohuma Sahip Çık” teması çerçevesinde Sedille köylerinde 120 dönümde, çiftçiler tarafından da 80 dönümde ekimi gerçekleştirilmişti. Bir grup iş adamı öncülüğünde; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün destekleriyle başlatılan projeyle yetiştirilen Habeş Buğdayının hasadı yapıldı. Habeş buğdayında bu yıl 150 ton rekolte bekleniyor. İlçeye bağlı Ekinli Köyü düzenlenen hasat programında konuşan Vali Yılmaz Şimşek, Habeş buğdayının protein değerinin çok yüksek olduğunu ifade etti.



“Ata tohumumuz yaşatılacak, daha çok ekilecek”

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek geçtiğimiz yıl Zara Sedille köyünde Habeş buğdayı hasadı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, “Bugün de ikinci hasadımızı gerçekleştirmek için buradayız. Ata tohumumuz Habeş tohumunun yaygınlaşması adına, yaşatılması adına, bizden sonraki nesillere de aktarılması adına önemli bir proje. İnşallah bu çaba ve çalışmalarımızla ata tohumumuz yaşatılacak, daha çok ekilecek, yaygınlaşacaktır. Küresel ısınmanın, iklim değişikliğinin yaşandığı ve tarımın öneminin ortaya çıktığı bu günlerde böyle organik bir buğdayın yaygınlaşmasına bu proje vesile olacak inşallah. Aynı zamanda bu tohumun önemli bir özelliği var; protein değerinin çok yüksek olması ve bundan sonraki üretilecek tohumlar için gen kaynağı teşkil etmesidir. Bu anlamda oldukça önemli bir proje” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek, Sivas Milletvekili Abdullah Güler ile birlikte biçerdöverle Habeş buğdayının hasadına katıldı.