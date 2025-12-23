Tarım-GFE’de yıllık ve aylık artış dikkat çekti

TÜİK verilerine göre Tarım-GFE, geçen yılın aralık ayına kıyasla yüzde 29,06, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,3 artış gösterdi. Bu artışlar, tarımsal üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarında yukarı yönlü seyrin sürdüğüne işaret etti.

Ana gruplarda maliyet artışı devam ediyor

Ana gruplar incelendiğinde, ekim ayında bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,57 arttı. Yıllık bazda ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 34,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde yüzde 27,19 artış kaydedildi.

Veteriner harcamaları ilk sırada

Alt gruplar bazında yıllık Tarım-GFE verilerine göre 6 alt grupta artış oranı ortalamanın altında, 5 alt grupta ise üzerinde gerçekleşti. Yıllık artışın en düşük olduğu alt gruplar yüzde 18,91 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 20,98 ile bina bakım masrafları oldu. Buna karşılık, en yüksek yıllık artış yüzde 64,33 ile veteriner harcamalarında, yüzde 47,39 ile gübre ve toprak geliştiricilerde görüldü.

Aylık bazda tohum ve veteriner harcamaları öne çıktı

Aylık Tarım-GFE verilerine göre 6 alt grup daha düşük, 5 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Ekim ayında aylık artışın en düşük olduğu alt gruplar yüzde 0,09 ile enerji ve yağlayıcılar, yüzde 0,27 ile gübre ve toprak geliştiriciler olarak belirlendi. Aylık bazda en yüksek artış ise yüzde 5,61 ile veteriner harcamalarında ve yüzde 4,71 ile tohum ve dikim materyalinde kaydedildi.

Açıklanan veriler, tarımsal üretimde özellikle hayvancılık ve bitkisel üretim girdilerinde maliyetlerin artmaya devam ettiğini gösterirken, üreticilerin önümüzdeki dönemde de girdi fiyatlarını yakından takip edeceğine işaret ediyor.