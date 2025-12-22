Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Konurlar Mahallesi’nde yaklaşık 20 yıl önce başlayan ceviz yetiştiriciliği, bölgenin ekonomik ve sosyal yapısını kökten değiştirdi. Bir dönem tütünle geçimini sağlayan köyde bugün ceviz üretimi sayesinde tersine göç yaşanırken, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden yatırımcılar bahçe kurmak için bölgeye geliyor.

30 Bin Dekarı Aşan Ceviz Üretimi

İnegöl’de tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan ceviz yetiştiriciliği, son 15-20 yılda büyük bir ivme kazandı. İlçe genelinde 30 bin dekarı aşan alanda ceviz üretimi yapılırken, bahçelerin önemli bir bölümünü henüz tam verime ulaşmamış genç ağaçlar oluşturuyor.

“Ceviz Köyü”nün Hikâyesi 20 Yıl Önce Başladı

Konurlar Mahallesi Muhtarı İlhami Uysal, köyün “Ceviz Köyü” olarak anılmaya başlanmasının ardındaki süreci anlattı. Uysal, daha önce tütün üretimi yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 20 yıl önce bir üreticimizin ceviz bahçesi kurmasıyla bu yolculuk başladı. Tütüne göre daha az zahmetli olması gençler için büyük örnek oldu ve ceviz bahçeleri hızla yayıldı” dedi.

Mahallede bugün 3 bin 500 dekar ceviz bahçesi bulunduğunu ifade eden Uysal, “Bin 500 dekar alan şu anda sulanabiliyor. Mart ayıyla birlikte tüm ceviz bahçeleri sulanabilir hale gelecek” diye konuştu.

Ürün Yok Satıyor, Siparişler Aylar Öncesinden

Konurlar Mahallesi’nde yıllık ceviz üretiminin 10 bin tonu aştığını belirten Uysal, ürünün yurt içine ve yurt dışına gönderildiğini söyledi. Hasadın ekim ayında başlayıp 15-20 gün sürdüğünü kaydeden Uysal, “Kasım ve aralık aylarında ceviz bulmak neredeyse imkânsız. Yağlı ve lezzetli olduğu için çok tercih ediliyor. Yemeklik ceviz için bir iki ay önceden sipariş almak gerekiyor” dedi.

İstanbullular Bahçe Kurmak İçin Geliyor

Konurlar cevizinin ününün şehir dışına taştığını vurgulayan Uysal, yatırımcı profilinin de dikkat çekici olduğunu söyledi.

“İş insanları ve özellikle doktorlar ceviz bahçesine yatırım yapıyor. Bursa’nın yanı sıra İstanbul, Trabzon ve Erzurum’dan gelip arazi alan, boş tarlayı ceviz bahçesine çevirenler var. Bugün ceviz bahçelerinin dönüm fiyatı 300 bin ile 500 bin lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl yeşil kabuklu cevizin kilosunun 90-120 liradan satıldığını aktaran Uysal, bu yıl fiyatların 120-150 liraya çıktığını, tahta kabuklu cevizin ise 130-160 lira arasında alıcı bulduğunu belirtti.

“Tütünde Bir Yıl Bekliyorduk, Cevizde Anında Satıyoruz”

Cevizin üreticiye hızlı kazanç sağladığını söyleyen Uysal, “Tütünde bir yıl emek verip parasını bekliyorduk. Cevizde ise hasat eder etmez satıyor, paramızı cebimize koyuyoruz. Tütünde kalsaydık bu kazancı elde edemezdik” dedi.

Gençler Tarıma Dönüyor, Göç Tersine Dönüyor

Mahallede ceviz üretimi yapan gençlerden 20 yaşındaki Mehmet Bali ise ceviz yetiştiriciliğinin göçü durdurduğunu söyledi. Bali, “3 dönüm kendi arazimizde, 250 dönüm de kiralık alanda ceviz üretiyoruz. Bir süre İnegöl’de mobilya fabrikasında çalıştım ama bırakıp köye döndüm. Tarımda bu yıl birçok üründe sıkıntı yaşandı ancak cevizden iyi kazandık” diye konuştu.