Kısa süre önce yağan kar nedeniyle sürülerini ahırlara almak zorunda kalan üreticiler, havaların yeniden ısınmasıyla koyun ve keçilerini meralara çıkardı. Güneşli günleri fırsata çeviren üreticiler, doğal otlaklardan yararlanarak artan yem maliyetlerini düşürmeye çalışıyor.

Yaklaşık 20 gün önce etkili olan kar yağışı sonrası hayvanlarını kapalı alanlarda besleyen yetiştiriciler, son günlerdeki ılık havalarla birlikte yeniden otlatmaya başladı. Meralarda otlayan küçükbaş hayvanlar doğal beslenirken, üreticiler de pahalı yemden bir nebze olsun tasarruf ediyor.

Üreticilerden Gökhan Topal, bu yıl Aralık ayının alışılmışın dışında geçtiğine dikkat çekerek, “Kar yağınca hayvanları içeride beslemek zorunda kaldık. Havalar ısınınca sürüyü yeniden otlağa çıkardık. Bu günler bizim için büyük avantaj. Hem hayvanlar rahatlıyor hem de yem masrafımız azalıyor. Önceki yıllarda bu dönemde kar eksik olmazdı, bu sene kuraklık hissediliyor,” ifadelerini kullandı.

Bir diğer yetiştirici Burhan Koyun ise yem fiyatlarındaki artışın üreticiyi zorladığını vurguladı. Koyun, “Yaylalarda kar olduğu için sürüleri köye indirmiştik. Yem çok pahalı, neredeyse altınla yarışıyor. O yüzden fırsat buldukça hayvanları dışarı çıkarıyoruz. Ot az da olsa gezmeleri bile masrafı düşürüyor,” diye konuştu.

Erzincan’da art arda gelen güneşli günlerle birlikte meralara çıkan küçükbaş sürüler, hem üreticilere ekonomik katkı sağlıyor hem de hayvanların doğal ortamda daha sağlıklı beslenmesine imkân tanıyor. Ancak üreticiler, kurak geçen kış aylarının uzun vadede meralar ve hayvancılık üzerindeki etkilerinden endişe duyuyor.