Giresun’un tarihi Fındık Pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, fındık fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendirerek üretici davranışının piyasayı doğrudan etkilediğini söyledi. Kankaya, özellikle arzın azalmasının fiyatların yeniden yükselmesinde belirleyici olduğunu vurguladı.

“2026 yılına yaklaşırken Giresun kalite tombul fındık, serbest piyasada 50 randıman üzerinden 265 liradan alıcı buluyor” diyen Kankaya, hasat dönemindeki yüksek fiyatları da hatırlattı. Sezon başında fındık fiyatlarının 300, 340 hatta 350 liraya kadar çıktığını belirten Kankaya, sert düşüşlerin ardından fiyatların 240 liraya kadar gerilediğini ifade etti.

Üreticinin düşük fiyatlar nedeniyle fındığını pazara indirmediğini söyleyen Kankaya, “Son haftalarda arzın azalmasıyla birlikte fiyatlar yeniden 260-265 lira seviyelerine yükseldi. Önümüzdeki süreçte piyasadaki hareketlilik üreticinin tutumuna bağlı olarak şekillenecek” dedi.

Uzmanlar, yılbaşı öncesi fındık piyasasında yaşanan bu toparlanmanın, yeni yılda fiyatların seyrine ilişkin önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.