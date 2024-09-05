Yılın en iyi futbolcusu adayları! Hakan Çalhanoğlu ve Arda Güler'de listede

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or'un adayları açıklanmaya başladı. 8 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te yapılacak önemli gecede "En iyi kadın futbolcu, En iyi erkek futbolcu, Kadınlarda en iyi kulüp, Erkeklerde en iyi kulüp, Kopa Trophy, Yachine Trophy, Yılın en iyi erkek teknik direktörü, Yılın en iyi kadın teknik direktörü" ödülleri sahiplerini bulacak.

Milli futbolcu Hakan Çalnoğlu ile birlikte Ballon d'Or'a aday gösterilen diğer isimler şöyle:

"Jude Bellingham, Dani Carvajal, Ruben Dias, Artem Dovbyk, Phil Foden, Alejandro Grimaldo, Erling Haaland, Mats Hummels, Harry Kane, Toni Kroos, Ademola Lookman, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Kylian Mbappe, Martin Odegaard, Dani Olmo, Cole Palmer, Declan Rice, Rodri, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka, William Saliba, Federico Valverde, Vinicius Junior, Vitinha, Nico Williams, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Lamine Yamal."

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 21 yaşın altındaki en iyi performans gösteren oyuncuya verilen Kopa Trophy'e aday gösterildi.

Milli futbolcu ile birlikte bu ödüle aday gösterilen diğer isimler şöyle:

"Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery."

Yachine Trophy (En iyi kaleci ödülü) adayları:

"Diogo Costa, Gianluigi Donnarumma, Gregor Kobel, Andrei Lounine, Mike Maignan, Giorgi Mamardachvili, Emiliano Martinez, Unai Simon, Yann Sommer, Ronwen Williams."

En iyi kulüp adayları:

"Borussia Dortmund (Almanya), Girona (İspanya), Bayer Leverkusen (Almanya), Real Madrid (İspanya), Manchester City (İngiltere)."

Yılın en iyi erkek teknik direktörü adayları:

"Xabi Alonso (Bayer Leverkusen), Carlo Ancelotti (Real Madrid), Luis de la Fuente (İspanya), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Pep Guardiola (Manchester City), Lionel Scaloni (Arjantin)."